Катаргейт

Как бельгийский следователь Клез обыскал Европарламент и арестовал вице-спикера.

Построенная по образу грозной средневековой крепости брюссельская тюрьма «Сен-Жиль» приняла 9 декабря высокопоставленного арестанта: заместителя председателя Европарламента 44-летнюю гречанку Еву Кайли и еще нескольких человек, проходящих по одному с ней делу. Через пять дней арест был продлен, и Кайли переведена в тюрьму Харен, только что открытую и более комфортабельную. Но арестованным пока вряд ли легче. Впрочем, как и всему Европейскому союзу.

Коррупционный скандал, получивший название «Катаргейт», обещает только набирать обороты после рождественско-новогодней паузы. Он начался в очень неподходящий момент, когда в европейских городах шумели рождественские ярмарки, а ЕС готовился торжественно завершить год итоговыми заседаниями глав государств и правительств в Брюсселе и парламентариев в Страсбурге. В программе — беспрецедентные вызовы и то, как объединенная Европа их решает, демонстрируя единство и эффективность. А тут какой-то нелепый коррупционный «гейт», который затмил пафос повестки дня.

«Сторожевые псы» в лице прессы говорят, что это, может быть, «самый серьезный», «самый шокирующий», «самый вопиющий» коррупционный скандал в Брюсселе за последние годы.

Дело Евы

Ева Кайли. Фото: ZUMA / TASS

События развивались как в детективном сериале о каком-нибудь «комиссаре Катани». Вечером 9 декабря бельгийские власти сообщили, что федеральная полиция в ходе серии по меньшей мере из 16 рейдов выявила пять человек, которые, по ее словам, подозреваются в совершении «преступлений, связанных с созданием преступной организации, коррупцией и отмыванием денег». В результате обысков изъяты 600 тысяч евро наличными, а также телефоны, компьютеры, электронные носители.

Сначала новость не стала сенсационной по брюссельским меркам. Банальное дело о коррупции без крупных имен: какой-то бывший член Европарламента, несколько помощников депутатов и глава профсоюза. Все якобы работали на интересы Катара, принимающего чемпионат мира по футболу. Скоро, однако, выяснилось, что это не просто история каких-то «бывших», подсуетившихся, чтобы набить карманы.

Стали известны подробности полицейской операции. Бельгийский следственный судья (следователь прокуратуры) Мишель Клез распорядился обыскать здание Европарламента в Брюсселе. Обысканы 19 жилых домов и офисов, проверены и опечатаны множество кабинетов Европарламента. Рейды были проведены и в Италии.

Полиция Бельгии сообщила, что взяла под стражу Еву Кайли, зампреда Европарламента, известную среди прочего активным продвижением положительного образа Катара. Дело затрагивало неправительственную организацию, в совете директоров которой до недавнего времени были некоторые светила левой части политического спектра Европейского союза.

Итальянская «семья» в Брюсселе. И греческая

Возникает впечатление, что в Европарламенте орудовало целое крыло итальянской мафии, создавшей там семейное предприятие. В числе арестованных — Франческо Джорджи, партнер Кайли и отец их дочери Ариадны. Он служил помощником члена Европарламента от Бельгии этнической итальянки Мари Арены. Среди узников тюрьмы «Сен-Жиль» оказались также бывший депутат Европарламента Пьер Антонио Панцери, глава известной НКО «Нет мира без справедливости» Никколо Фига-Таламанка, генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов (МКП) Лука Визентини. Последний, проведя 48 часов под стражей, был освобожден, но объявил об отставке со своего поста. Отца вице-президента ассамблеи ЕС задержали в поезде, когда он пытался увезти подальше от дома чемодан с теми самыми 600 тысячами наличных евро, которые стали вещдоком.

Позднее, уже перед самым Рождеством, итальянский суд санкционировал экстрадицию в Бельгию Марии Долорес Коллеони, жены экс-депутата Панцери, а также их дочери Сильвии.

Похоже, семейное предприятие под вывеской основанного Панцери аналитического центра «Борьба с безнаказанностью» играло не последнюю роль в «Катаргейте».

Всем предъявлены обвинения в «коррупции, отмывании денег и участии в преступной организации». Бельгийская прокуратура утверждает, что они принимали подарки и деньги от заинтересованных лиц Катара, чтобы влиять на политические решения ЕС в преддверии проведения чемпионата мира по футболу. Нефтегазовый эмират и в тот момент столица мирового футбола ожидаемо поспешил откреститься: «Государство Катар категорически отвергает любые попытки связать его с обвинениями в неправомерных действиях», — пояснил официальный представитель Дохи.

К вечеру воскресенья 11 декабря скандал распространился по Европе. Членство Кайли в европейской партии «Социалисты и демократы» приостановлено, как и в ее греческой составляющей ПАСОК. Несколько других членов фракции «Социалисты и демократы» Европарламента, не причастных напрямую к делу, но находящихся под пристальным вниманием из-за связей с обвиняемыми, сами отказались от ключевых назначений, в том числе депутат Мари Арена — от поста председателя подкомитета по правам человека.

Роберта Метсола. Фото: AP/TASS

Когда в Брюсселе началась полицейская операция, председатель Европарламента Роберта Метсола, ничего не подозревая, прилетела на Мальту, чтобы отдохнуть в выходные у себя дома перед открывавшейся в понедельник в Страсбурге последней в году пленарной сессией. Но в субботу вынуждена была вылететь обратно в Брюссель по срочному вызову следователя Клеза. В рамках расследования по «Катаргейту» в доме задержанного депутата Европарламента от Бельгии, зампреда парламентской делегации по связям со странами Персидского залива Марка Тарабеллы проводился обыск. По бельгийскому законодательству, для такого уровня обыска необходимо присутствие главы Европарламента.

Депутат Европарламента от Бельгии Марк Тарабелла. Фото: ZumaTASS

Судьба арестованной Кайли была предопределена до завершения расследования и судебного приговора. Под тяжестью обвинений, улик и политических обстоятельств текущего момента. Власти ее родной Греции немедленно заморозили активы ее семьи. Как стало известно из греческих судебных источников, она сама уже была объектом расследования финансовой прокуратуры Афин в сотрудничестве с бельгийским правосудием по делу о «коррупции» и «отмыванию денег». Катар и адвокаты Кайли отрицают какие-либо правонарушения.

По словам адвокатов, Кайли невиновна и «чувствует, что предана своим партнером Джорджи». Мол, она не знала, что тот получил «левые» деньги, когда узнала, то попросила отца отвезти их тем, от кого они поступили.

Кайли и Джорджи. Фото: Zuma TASS

До сих пор Кайли в Европарламенте олицетворяла смелость и красоту европейской демократии. У популярной телеведущей было все: она самый молодой кандидат на общенациональных выборах в Греции, самый молодой депутат Европарламента от ее партии ПАСОК, лауреат премии Европарламента 2018 года за новые технологии, поддерживающей имидж трудолюбивого и непредубежденного политика.

След шейхов

Фото: dpa / picture-alliance

В ноябре Кайли отправилась в Катар, где приветствовала реформы, проводимые в этой стране. Но в Европарламенте на сессии 22 ноября она вызвала переполох, когда похвалила Катар, назвав его лидером по соблюдению трудового права, хотя именно бесправие трудовых мигрантов, в том числе при строительстве объектов футбольного чемпионата, было в центре критики международного сообщества.

На закрытых дебатах по ноябрьской резолюции Европарламента, осуждающей положение с правами человека в Катаре, атмосфера была напряженной. Резолюция принята с небольшим перевесом, но после того, как законодатели-социалисты добавили несколько поправок, восхваляющих трудовые реформы Катара. Кайли способствовала этому как один из руководителей ассамблеи. Теперь возникают сомнения: совсем ли бескорыстно?

Последняя в уходившем году пленарная сессия Европарламента началась с незапланированных и неприятных процедур. Практически единогласно Кайли была лишена должности заместителя председателя ассамблеи и всех связанных с этим полномочий.

Пленарное заседание по делу о коррупции, связанному с Евой Кайли. Фото: IMAGO / PanoramiC

Европарламент заявил, что осуждает предполагаемые попытки Катара получить влияние «через акты коррупции, которые представляют собой серьезное иностранное вмешательство в демократические процессы ЕС».

Он приостановил и отправил в долгий ящик законодательную работу по делам, связанным с Катаром. В том числе находящимся в финальной стадии — таким, как предоставление шенгенского «безвиза» гражданам эмирата и заключение соглашения об авиационном сообщении, которое открыло бы для катарских авиакомпаний европейский рынок.

«Безвиз» уже получил поддержку в профильном комитете, где за него проголосовала Кайли, а также был поддержан Еврокомиссией. Теперь депутаты вернули его в комитет. Запланированные обмены визитами отложены до подтверждения обвинения или отменены. Представителям Катара запрещен доступ в помещения Европарламента.

Просто кое-кто у нас порой

Спикер Метсола выступила на сессии с суровой речью, в которой осудила случившееся и причастность своего заместителя, а также бывшего депутата и сотрудников аппарата к коррупционному скандалу. Вместо покаяния она изобразила законодательную ассамблею ЕС потерпевшей стороной: «Европейская демократия подверглась атаке». Речь Метсолы была мастер-классом по политической коммуникации. Она демонстрировала жесткость, перекладывая вину на «внешние силы», предпочла рассматривать это как проблему иностранного вмешательства, а не проблему отсутствия у парламента внутренних механизмов безопасности и прозрачности.

Глава Европарламента не стала углубляться в смущавший депутатов вопрос: не кажется ли поразительным тот факт, что «Катаргейт» был обнаружен не самим Европарламентом или благодаря его системе сдержек и противовесов, а бельгийской полицией — внешним органом?

Сразу же в прессе появились сведения из «достоверных источников» о том, что высокопоставленные чиновники Европарламента якобы уже некоторое время сотрудничают с бельгийской полицией в секретном расследовании под руководством следователя Клеза, в том числе, дав ей зеленый свет на опечатывание нескольких офисов и сбор улик. По данным изданий Le Soir и Knack, действительно, в середине июля 2022 года началось расследование в отношении подозреваемой преступной организации, которая проникла в самое сердце Европарламента и была обвинена во вмешательстве в политику ЕС и коррупции, связанной с государством Персидского залива. Федеральная прокуратура Бельгии приказала полиции провести серию рейдов. Но степень осведомленности руководителей Европарламента остается неясной.

Председатель Европарламента Роберта Метсола. Фото: AP / TASS

В своей речи Метсола обещала провести «внутреннее расследование» и принять более строгие правила лоббирования со стороны иностранных государств. Но не пыталась убедить депутатов заняться внутренней этикой, отменить некоторые из льгот и привилегий, усилить прозрачность внутренних процессов законодательной ассамблеи. Она предложила, чтобы все официальные контакты с третьими странами проходили через соответствующие комитеты или через председателя парламента. Это означало бы прекращение деятельности неформальных депутатских «групп дружбы» с зарубежными странами. Предлагается запрет на работу сотрудников Европарламента в НКО, которые не указаны в «реестре прозрачности» (следовательно, не имеют ясных линий финансирования).

На пресс-конференции Метсола заявила, что отклонила приглашение Катара посетить чемпионат мира по футболу: «Я отказалась, потому что у меня есть опасения по поводу [репутации] этой страны». Маленький камень в огород президента Франции Эмманюэля Макрона, который улетел на полуфинальный матч Франция–Марокко с важного саммита ЕС–АСЕАН, поручив представлять себя канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. Правда, никто из официальных лиц Франции не замешан в «Катаргейте». Но за Парижем тянется шлейф подозрений прошлых лет в связях с денежными мешками ближневосточных автократий. Впрочем, и в других европейских столицах среди политиков и чиновников время от времени находятся охотники на дары заморских властителей.

Главы государство и реал-политик

Спикер Европарламента изложила свою реакцию на скандал главам государств и правительств Евросоюза, которые собрались 15 декабря в Брюсселе на последний в 2022 году саммит.

Обычно появление главы ЕП на встречах лидеров стран ЕС — не более чем ритуал, который мало кто замечает на фоне обсуждений первых лиц. Хотя за последние десятилетия представительная ассамблея народных избранников усилила свой вес в структуре Союза, все же большинство ее решений — рекомендательные. К ней прислушиваются, чтобы ощутить политические настроения. Появление обычно краткое, а речь выслушивается краем уха. На пресс-конференцию спикера приходит мало журналистов. На этот раз было по-другому.

Громкие разоблачения, мешки с деньгами, возможная торговля влиянием с участием Катара изменили сценарий.

Метсола пришла 15 декабря в Европейский совет через море телекамер, поскольку внимание СМИ было сосредоточено на хронике обвинений по «Катаргейту». Выступая перед лидерами 27 стран ЕС, она пояснила о серьезных подозрениях, что «люди, связанные с автократическими правительствами», стремились подорвать демократию в ЕС. Слушать это «краем уха» лидеры не могли, потому что большинство людей не различают учреждений ЕС. Как только вы ставите слово «коррупция» рядом с любым европейским институтом, люди автоматически ассоциируют с этим весь Евросоюз. Репутационный ущерб дли союза может быть огромным.

Прибывавшие во дворец «Европа» главы государств и правительств, подходя к журналистам, неохотно отвечали на вопрос по «непрофильной» теме. Мол, мы не должны вмешиваться, Европарламент сам разберется в своих дисциплинарных проблемах, уголовное дело в руках правоохранительных органов Бельгии и ее независимой юстиции, мы собрались сейчас не для этого, и у нас есть много других вопросов для обсуждения.

Действительно, повестка дня этого саммита трещала по швам. Между странами ЕС возникли глубокие разногласия по поводу предложенного Еврокомиссией плана противодействия решениям США о государственных субсидиях.

ЕС опасается, что американцы могут переманить инвестиции из Европы. Оставался открытым вопрос о потолке цен на газ. Страны ЕС не могли договориться о том, как ограничивать цены на «голубое топливо» и нужно ли.

Румыния и Болгария были возмущены тем, что их до сих пор не пускают в Шенгенскую зону. В последнюю минуту возникли сбои в многоуровневой сделке по разблокированию помощи Украине в размере 18 млрд евро. Накануне саммита Польша заблокировала утверждение минимальной ставки корпоративного налога…

К тому же скандал, затронувший Катар, бросал тень на перспективы расширения экономических отношений с этой страной. Особенно в связи с пересмотром выгодного авиационного соглашения с Дохой. Несколько членов ЕС, стремясь поскорее отказаться от российского газа, увеличили свою зависимость от катарских энергоресурсов. Недавно немецкие фирмы заключили 15-летний контракт на поставки СПГ из Катара. А Венгрия накануне объявила, что энергетическая группа MVM начнет переговоры с QatarEnergy о покупке СПГ.

На фоне обвального сокращения доли РФ в энергоснабжении Европы Брюссель и страны ЕС обратили взоры к другим источникам, прежде всего региону Персидского залива. Наблюдатели отмечают, что при этом ослабевает традиционная увязка экономических отношений ЕС с сакральными для него вопросами прав человека, демократических свобод и верховенства права.

В мае Еврокомиссия обнародовала свое видение «стратегического партнерства с регионом Персидского залива», сделав все возможное, чтобы отметить прогресс в области прав человека, глядя сквозь пальцы на серьезные недостатки или сведя к минимуму «остающиеся проблемы». Несмотря на слабые формулировки о правах человека, Европарламент и государства — члены ЕС приветствовали документ. Он укрепил давний подход ЕС к странам Персидского залива, в котором деловые, торговые и энергетические интересы имеют приоритет. Контроль ограничивается «частной дипломатией» и бесплодными ежегодными диалогами по правам человека. Более жестких мер, таких как санкции или оружейное эмбарго, не предвидится. Конечно, сыграло роль и лоббирование в европейских институциях.

Перед началом саммита и выступлением Метсолы большинство лидеров поддерживали точку зрения большинства депутатов: обвинения в коррупции указывают не на системную проблему, а на отдельных нечистоплотных лиц, на некоторые «пробелы» в системе безопасности представительной ассамблеи. Но, судя по «утечкам» из зала заседаний дворца «Европа», оставшись одни, первые лица изменили мнение, и «Катаргейт» затмил другие темы. Опытные политики с чутьем на общественное настроение были глубоко обеспокоены.

Электорат не будет различать Европарламент, Совет ЕС и Еврокомиссию и считать, сколько человек из какой институции было замечено во взятках. Пятно ложится на весь Евросоюз, доверие к нему.

Лидер Ирландии Майкл Мартин сказал, что общественность «шокирована» случившимся, и призвал к созданию общеевропейского надзорного органа для контроля над институтами, включая Европарламент. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте посоветовал своим коллегам координировать оценки ситуации. Президент Румынии Клаус Йоханнис предостерег, что у этого скандала есть шанс отравить весь ЕС. Кришьянис Кариньш из Латвии настаивал на том, чтобы не допустить распространения подозрений на другие институты ЕС. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо тоже назвал разоблачения «шокирующими», а его итальянская коллега Джорджия Мелони заявила, что блоку необходимо «жестко отреагировать».

Глава Венгрии Виктор Орбан, обычно идущий вопреки решениям ЕС, извлек из драмы свою политическую прибыль. «Пришло время, — сказал он на видео, загруженном в Facebook*, — осушить (коррупционное) болото здесь, в Брюсселе».

Левые и лоббисты автократий

На пресс-конференции в ночь на 16 декабря председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, подводя итог дискуссии лидеров, сказала, что «подобные случаи коррупции подрывают доверие общественности к учреждениям союза», «это болезненно, и нужно снова много работать, чтобы восстановить доверие и уверенность». Она поддержала предложения главы Европарламента — создать новый орган по этике для борьбы с коррупцией во всех странах и институциях ЕС, ужесточить правила лоббирования. Но остается вопрос, насколько он будет сильным и полномочным. Или придется в итоге полагаться на бельгийского следователя Клеза?

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: AP / TASS

В Брюсселе лоббисты имеют относительно легкий доступ к законодателям ЕС. В отличие от США, где действуют жесткие законы о лоббировании, здесь упор на саморегулирование. Существует тонкая грань между прямым и конструктивным лоббированием и неэтичными действиями. В «столице Европы» она регулируется моральными принципами. Не все законодатели ЕС ее ощущают.

Фон дер Ляйен распорядилась начать срочное расследование связей всех 26 членов исполнительной коллегии ЕС с бывшим комиссаром по вопросам миграции Димитрисом Аврамопулосом, который замешан в «Катаргейте», и с НКО, служившими «крышей» для отмывания денег. Ей важно освободить от подозрений хотя бы самый рабочий орган союза, который она возглавляет.

Задача по спасению репутации ЕС ложится на фон дер Ляйен, чье влияние усилилось благодаря личному участию в совместной закупке вакцин от COVID-19, что помогло ЕС относительно успешно преодолеть кризис пандемии, а также — координации санкций ЕС против РФ в связи с военными действиями в Украине. Высокий статус означает, что ее политическая судьба связана с успехом ответа ЕС на коррупционный скандал. Пока представительница правоцентристского крыла остается главным претендентом на второй срок во главе Еврокомиссии. В то время как в «Катаргейте» замешаны исключительно представители левоцентристского крыла. И это важно в связи с предстоящими в 2024 году следующими европейскими выборами.

Пока же следствие по «Катаргейту» находится в процессе и выявляет все новые подробности. Европейские политики разделились на тех, кто считает, что оно выявило лишь «несколько гнилых яблок», и тех, кто говорит, что оно обнажило гораздо более глубокие изъяны в институтах ЕС.

*Деятельность соцсети признана экстремистской на территории РФАлександр Минеев, соб. корр. «Новой газеты», Брюссель

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