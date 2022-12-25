Как встретить 2023 год? Советует Виктория Райдос

Новый год. Для одних этот праздник связан с детскими переживаниями предвкушения чудес, подарков, мишуры на елке и радостных отблесков гирлянды. Для других же он давно утратил какое-то особенное значение и стал просто поводом провести необычную ночь, веселясь и развлекаясь. А есть и те, кто просто любит собираться всей семьей за праздничным столом, поддерживая семейные традиции и просто радуясь возможности провести время с родными и близкими. И если вы уже задумались, как и с кем встретить 2023 год, то выбирайте однозначно третий вариант. Эксклюзивно для “Дни.ру” победительница 16-го сезона “Битвы экстрасенсов” Виктория Райдос рассказывает, как с пользой встретить 2023 год.

По восточному календарю на смену Тигру придет Черный Водяной Кролик. Животное мирное, доброе, довольно энергичное, с виду милое и пушистое, но в то же время с характером. Кроме того, стоит учесть, что в некоторых трактовках календаря Кролика “дублирует” Кот, а он добавляет опасные когти и острые зубки в список характеристик хозяина года. Как бы то ни было, встречать этот год рекомендуется в кругу семьи или с близкими друзьями, ограничившись домашним праздником, теплой атмосферой и настроем на мир и добро. Кролик предпочитает атмосферу уюта, а значит и ваш праздник пройдет замечательно.

В чем встречать 2023 год

Конечно, имеет значение и в чем встречать Новый год. Отдавайте предпочтение всем оттенкам синего, голубого, лилового, фиолетового. Черный цвет при выборе наряда тоже уместен, если только он не покажется вам слишком мрачным. Ткань вашего наряда должна быть натуральной, а текстура струящейся, поскольку стихия года – это Вода. Яркие принты и расцветки лучше оставить для других мероприятий. Крой простой и удобный, без сложных элементов и излишнего декора.

Как создать уют и сделать уборку правильно

То же самое касается и украшений для вашего дома и стола. Максимум уюта, минимум сложности. Перед самим праздником лучше провести уборку в доме. Без сожалений расставайтесь с теми вещами, которыми вы не пользовались весь уходящий год. Это могут быть какие-то безделушки, которые не имеют для вас смысловой нагрузки и не являются особым памятным сувениром. Обычно такие вещи имеют свойство накапливаться и перегружать жизненное пространство даже самим своим присутствием. Если что-то жаль просто взять и выбросить, то это можно отнести в благотворительные боксы или пункты приема вещей. Возможно, кому-то это пригодится. Расстаньтесь и с теми вещами, которые вам не нравятся. Причина этой нелюбви значения не имеет, однако к своей интуиции стоит прислушаться и не хранить то, что вам не по душе. Если есть чашки с отбитыми краями, сколотыми ручками, тарелки с трещинами, смело прощайтесь и с ними. Уборка предполагает еще и очищение энергетики вашего жилья. Накануне вступления в новый год я рекомендую провести влажную уборку, добавив в воду самую обычную соль. Это позволит вам и избавиться от негатива, и защитить дом. Не забудьте особое внимание уделить порогам, подоконникам и зеркалам. А для привлечения денежной энергии можно бросить в воду для уборки несколько монет.

Что должно быть на новогоднем столе

Возвращаясь к новогоднему столу, хочу отметить, что еды на столе должно быть много. В этом вопросе Кролик не приветствует минимализм. Еда может быть самой простой, ведь хозяин года довольно неприхотлив, но вот о количестве и разнообразии стоит позаботиться и продумать меню. Вспоминайте семейные рецепты, любимые блюда своих родных и готовьте с удовольствием. Пусть на столе будет много овощей, рыба, птица, но никакого тяжелого мяса, и, определенно, никакой крольчатины. Добавьте в качестве украшения веточки зелени, приготовьте различные салаты, фруктовые тарелки и наслаждайтесь трапезой. В качестве десерта прекрасным выбором будут морковные кексы или морковный торт.

Как украсить дом и новогодний стол

Для декорирования и стола, и дома в целом не используйте оттенки красного. Пусть это будут спокойные тона, опять же оттенки синего, зеленый, черный в сочетании с серебром и золотом. Так вы сможете привлечь в дом удачу, а отсутствие слишком ярких красок напомнит вам о волшебстве зимы и сделает атмосферу в доме более умиротворяющей и спокойной. То, что нужно для встречи этого Нового года. Безусловно, к празднику нужно подготовить свечи. Их теплые огоньки добавят очарования и особого ощущения чего-то необычного, сказочного и немного загадочного. По форме каких-либо ограничений нет: они могут быть длинными и короткими, витыми или круглыми, прямоугольными или похожими на конусы. А вот цвета должны сочетаться с основной гаммой, которую вы предпочли.

На заметку про символы 2023 года

От бурного застолья и шумного запускания петард и салютов в этом году лучше отказаться. Это не только напугает Кроликов и Котиков, но и отвернет от вас удачу в наступающем году. И даже если учесть, что в полную силу тотемное животное вступит лишь в конце января, привлечь его на свою сторону стоит уже в новогоднюю ночь.

Поскольку Кролик известен своими выдающимися способностями к деторождению, то сделайте этот праздник особенным для своих малышей. Дед Мороз и Снегурочка? Можно, конечно. Но почему бы не устроить представление своими силами? Театр теней или небольшой кукольный спектакль на новогоднюю тематику с их любимыми игрушками станет отличной альтернативой. Поверьте, дети и оценят, и запомнят. Да и найденные под елкой подарки усилят эффект.

О новогодних гаданиях и елках

А точнее, о еловых ветках, с помощью которых вы можете провести очень простое новогоднее гадание. Вы же загадаете желание под бой курантов? И, возможно, захотите узнать, как быстро оно сбудется. Для этого после окончания праздника можно взять еловую ветку, подержать ее над свечой (только делайте это на безопасном от огня расстоянии!), за это время мысленно повторить то, что вы себе пожелали, а затем положить ветку под подушку и лечь спать. Наутро посмотрите, опали с ветки иголки? Если ни одной оторвавшейся иголочки нет, то ваше желание сбудется легко. Если опавших иголок нечетное количество, то некоторые препятствия на пути возникнут, но их будет несложно преодолеть. Если же количество иголок четное, то для исполнения этого желания время еще не пришло, и вам следует просто набраться терпения. А, возможно, дело в том, что вы просто неверно загадали свое желание.

И для этого тоже есть ряд рекомендаций:

Ваше желание должно быть направлено на вас и не влиять на свободный выбор других людей. То есть формулировка “Хочу, чтобы Коля на мне женился” не подходит.

В вашем желании не должно содержаться отрицания. Все, что с частицей “не”, исключите и выбирайте такие слова, которые передают содержание в нужной форме

Загадывайте желание так, словно то, чего вы хотите, у вас уже есть. Вместо “Я хочу новую работу” — “У меня новая работа”.

Представьте образ своего желания. Какую картинку его исполнения рисует ваше воображение? Задержитесь в ней и позвольте себе побыть в том пространстве осуществленной мечты, которую хотите увидеть.

Загадали – отпустите. Конечно, исполнение вашего желания во многом зависит от вас. Конечно, элемент везения никто не отменял. И, конечно, очень важно не забывать о том, что живете вы в дне сегодняшнем. А потому очень важно уметь отпускать желания и не зацикливаться на них, чтобы не пропустить свою жизнь.

Желаю всем прекрасной встречи Нового года, отличного праздника и исполнения всего того, что вы хотите привнести в свою реальность!