Политика: Чего ждут политики и эксперты в 2023 году

Фразеологизм «Этот год был непростым», многими воспринимающийся как мем, стал отчасти реальностью. Беспримерное давление Запада, военные угрозы со стороны НАТО, санкции и другие вызовы испытали на прочность всю страну. При этом 65% россиян считают, что следующий год станет для них удачным. Насколько эти ожидания совпадают с мнениями политиков и экспертов?

83% россиян считают, что 2022 год был тяжелым для страны, однако личные итоги года 52% опрошенных оценивают позитивно. Об этом сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров. Исследование проводилось в октябре, ноябре и декабре 2022 года в формате телефонного интервью. Его участниками стали свыше 1600 респондентов из 80 регионов России.

«Позитивных оценок в этом году стало больше, чем в конце 2021 года: 47% сказали, что этот год был в целом хорошим, еще 5% – что очень удачным, в совокупности позитивно оценили уходящий год 52% опрошенных. Негативных оценок меньше – около 45%. Так, 15% назвали этот год для себя плохим, 30% – скорее трудным», – рассказал Федоров.

«Если говорить о личных ожиданиях, то 65% опрошенных предполагают, что 2023 год будет хорошим в целом, либо очень удачным. Треть (32%) ожидает, что год будет очень тяжелым, плохим, скорее трудным», – добавил Федоров. Что касается ожиданий для страны, то 45% граждан настроены позитивно, а 51% склоняются к тому, что год будет скорее трудным.

«Уходящий год – это год крушения старого мира: опасного, несправедливого, разлагающего сами основы человеческой морали», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Морозов. «Новый будет началом созидания мира, где безопасность неделима, справедливость – высшая ценность, а мораль важнее политической целесообразности. За 2023 год мы этот мир не построим, но сваи точно забьем!» – уверен депутат.

«Самое важное, чтобы в мой израненный Донецк и на все земли Донбасса пришел мир. Мы это заслужили. Все, кто живет и работает под постоянными обстрелами и угрозами в Донецке, а также в других регионах, заслужили считаться героями. Мы ждем только мира, но на наших условиях», – рассказал Владислав Бердичевский, депутат парламента ДНР.

Схожую позицию выразил политолог и экономист Иван Лизан. «Больше всего мне хочется, чтобы в новом году мы сломали все укрепрайоны противника, освободили Донбасс и вышли на административные границы наших новых территорий. Но это только желание, я никого не имею права подгонять, поскольку сам не воюю», – рассказал он.

«В экономическом плане хочется, чтобы Россия окончательно перестала зависеть от устанавливаемых кем-либо потолков цен, эмбарго и так далее. Мое заветное желание – чтобы у нас появилась своя полноценная товарная биржа, на которой можно будет самостоятельно устанавливать цены», – отметил собеседник.

«Как следствие этого процесса, в РФ должен появиться свой торговый флот, который позволит экспортировать наши товары и продукцию без переплат за постоянно дорожающий фрахт. Это позволило бы нам обеспечить постоянный приток денежных средств и свою экономическую безопасность перед внешними угрозами», – добавил он.

«Кроме того, мне бы очень хотелось, чтобы в информационной политике государства стало больше осмысленной работы. Людям важно услышать объяснения тех или иных событий и решений. Наше общество в текущем году пропустило множество когнитивных ударов противника. Людей нужно научить защищаться от воздействия на их сознание», – полагает Лизан.

Сенатор Константин Долгов также ожидает в новом году «завершения спецоперации через выполнение всех целей и задач, поставленных президентом». «Я верю, что будет достигнут значимый результат в их выполнении. Другими словами, я жду нашей полной победы», – сообщил он.

«Я убежден, что в 2023 году мы достигнем серьезного прогресса в укреплении нашего экономического, технологического и промышленного суверенитета. По линии Совета Федерации мы уже активно вовлечены в работу по поддержке отраслей», – акцентирует сенатор.

«Во внешней политике я ожидаю развития сотрудничества с теми государствами, которые разделяют наше видение основ нового мироустройства. А это, между прочим, практически вся Африка и Латинская Америка, большинство государств Азиатско-Тихоокеанского региона», – заверил парламентарий.

«Для меня очень важно, чтобы в следующем году мир и развитие пришли на новые территории России, на Херсонскую землю, которую я открыл для себя и полюбил в уходящем году.

Я бы хотел, чтобы Херсонский университет обрел свой новый кампус, и мы могли продолжать заниматься здесь образовательными проектами в медиасфере, воспитывать новых журналистов и развивать новые медиа на освобожденных территориях», – отметил член Общественной палаты РФ и заведующий кафедрой журналистики и коммуникаций Херсонского государственного университета Александр Малькевич.

«Мы рассказываем новым жителям РФ о том, какая у нас большая и прекрасная страна, а жителей остальной РФ знакомим с миллионами наших новых граждан и историей этих территорий. Это наша большая задача – познакомить россиян друг с другом, от юго-западных земель до Сибири и Дальнего Востока», – подчеркнул Малькевич.

Также эксперты и политики сошлись в мнении о том, что в 2023 году россияне ожидают от государства «побед практически на всех фронтах», включая экономику и социальную сферу, медицину и науку. «Нам необходимы твердость и умение держать удар. Да, нас ожидает немало трудностей, но наша задача, задача буквально каждого человека, чем бы он не занимался, выстоять и победить», – резюмировал депутат Госдумы Олег Матвейчев.

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