 

Минобороны Турции описало беспорядки в Париже словами о вскормленной французами змее

25.12.2022, 20:10, Новости дня
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Министр обороны Турции Хулуси Акар, говоря о беспорядках в Париже, заявил, что змея, вскормленная французами, начала жалить их самих.

По его словам, «теперь все должны увидеть истинное лицо этой террористической организации (Рабочей партии Курдистана)», информирует РИА «Новости».

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын обвинил Францию в поддержке запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии. По словам Калына, сейчас представители РПК «жгут улицы Парижа».

Напомним, стрельба произошла недалеко от культурного центра курдов, огонь открыл француз по национальности, который уже был известен полиции по двум покушениям на убийство – в 2016 и 2021 годах.

Стрелявший заявил, что его действия объясняются «расизмом».

После стрельбы, жертвами которой стали трое курдов, представители общины курдов вышли на акцию протеста. Полиция применила против них слезоточивый газ. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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