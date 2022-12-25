 

Трамп назвал Байдена умственно отсталым

25.12.2022, 20:10, Новости дня
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В рождественском поздравлении экс-президент США Дональд Трамп назвал демократов радикальными левыми марксистами, а нынешнего лидера страны Джо Байдена – умственно отсталым.

В своей собственной социальной сети Truth Social Трамп поздравил всех с рождеством, «включая радикальных левых марксистов, которые пытаются уничтожить нашу страну, Федеральное бюро расследований, которое незаконно принуждает и платит социальным и увечным вещательным медиа за продвижение умственно отсталого демократа над блестящим, проницательным и любящим США Дональдом Трампом».

Американский минюст в поздравлении Трамп назвал «министерством несправедливости», передает РИА «Новости».

Ранее Трамп опубликовал в собственной социальной сети Truth Social видеообращение, в котором он выступил в образе супергероя и пообещал сделать «важное объявление».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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