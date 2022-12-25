 

Выглядеть здорово: 5 незаменимых средств для кожи, склонной к атопии

25.12.2022, 19:55, Разное
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Бальзам

Масла ши и иллипе в составе липидовосстанавливающего бальзама смягчают кожу, создавая невидимую защиту от внешних негативных факторов. Средство без ароматизаторов и парабенов быстро успокаивает, увлажняет кожу, уменьшает покраснения. Нежирная, тающая текстура отлично впитывается и дарит ощущение комфорта. Оказывает пролонгированное действие — до 48 часов.

Крем

Гамма Ксемоз от Uriage разработана специально для сухой, очень сухой и кожи, склонной к атопии. Действие продуктов направлено на укрепление защитных функций, иммунного барьера, уменьшение сухости. Так липидовосстанавливающий крем против раздражений быстро и надолго увлажняет, питает, успокаивает кожу и снимает зуд.

Масло

Очищающее успокаивающее масло — средство универсальное, его можно использовать для ежедневной гигиены сухой и атопичной кожи лица и тела. Масло мягко очищает, предупреждает нежелательные эффекты при использовании жесткой водопроводной воды. Успокаивает, снимает ощущение стянутости и дискомфорта, а также активирует защитную функцию кожи.

SOS-дымка

Удобный формат, который придется по вкусу жителям мегаполисов. Дымка моментально обеспечивает освежающий эффект и успокаивает кожу — согласно клиническим исследованиям Uriage, облегчение наступает менее чем за 60 секунд. Продукт имеет ультралегкую текстуру, не оставляет ощущения липкости. Можно использовать в уходе за кожей младенцев, детей и взрослых.

Стик для губ

Сухая и очень сухая кожа губ — частая проблема в зимнее время года. Средство гаммы Ксемоз содержит гиалуроновую кислоту, которая надолго увлажняет, а также витамины Е и С, защищающие от воздействия свободных радикалов. В состав стика входит масло ши, масло огуречника, эноксолон. Использовать средство рекомендовано минимум дважды в день.


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