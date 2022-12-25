Куда поехать на новогодних каникулах: 5 необычных мест

Самые популярные туристические направления зимнего сезона 2022-2023 в России традиционно объединяют кулинарные туры, познавательные и развлекательные поездки, а также горнолыжные курорты. Лыжники обычно ездят на Розу Хутор, в Шерегеш и на южные курорты. Туристы любят посетить Санкт-Петербург и Москву, некоторые едут посмотреть зимний Крым. Есть и не самые популярные направления, но от этого они не менее интересны. Вот пять из них:

1. Остров Ольхон

Водная гладь озера Байкал сковывает ледяным пленом уже осенью. В феврале и на протяжении полутора месяцев здесь функционирует переправа между материком и островом, которая является официальной трассой МЧС. Дорога от Иркутска до ольхонского поселка Хужира занимает до пяти часов. На острове каждый найдет душевное спокойствие и умиротворение. Здесь обязательно надо встретить рассвет на горе Шаманка, посмотреть Татарский мыс и мыс Хобой, а также смотровую площадку над поселком Хужир, сфотографироваться в ледяных гротах и пещерах.

2. Териберка

Село Териберка находится на Кольском полуострове. Здесь люди, привыкшие к традиционным путешествиям, найдут нечто новое для себя. В местечке, где Андрей Звягинцев снимал свой “Левиафан”, каждый разглядит знакомые пейзажи. Здесь можно посмотреть на северное сияние, увидеть зимнее море и побыть наедине со своими мыслями. Доехать до Териберки можно из Мурманска при помощи частных перевозчиков или на такси. Также здесь можно увидеть кладбище кораблей, заброшенные дома и постройки, пустынный пляж и арт-объект “Океаны” — хвост кита, а также Батарейский водопад и каменный пляж “Яйца динозавров”.

3. Плато Лаго-Наки

Плато Лаго-Наки расположено в Республике Адыгея и по праву считается ее жемчужиной. Снимки отсюда часто путают с альпийскими пейзажами. Во времена СССР здесь был проложен один из популярнейших туристических маршрутов “Через горы к морю”, который занимал две недели. На протяжении всего пути можно побывать сразу в нескольких климатических зонах и сделать восхождение на гору Фишт. Также здесь можно прокатиться на снегоходе.

4. Эльбрус

Это место давно стало излюбленным у лыжников и сноубордистов. С ноября по май Эльбрус привлекает миллионы людей в поисках приключений и впечатлений. Гора любима не только среди спортсменов, но и среди тех, кто хочет просто отдохнуть у ее подножия. Здесь есть масса источников-нарзанов, а также живописные обзорные площадки и прогулочные маршруты. Добраться до Эльбруса можно из Нальчика или Кисловодска.

5. Кунгурская пещера

Пещера расположена в Пермском крае. Она стала популярна у туристов в начале прошлого века. Длина ходов пещеры достигает 8153 метра. Людям разрешено пройти лишь два километра, так как дальше лезть просто опасно. Это и манит многих туристов в поисках приключений. Доехать до пещеры можно электричкой из Перми или Екатеринбурга.