Мнение: Цель

Пишут, что президент России Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что цель властей России «в объединении русского народа».

Врут, наверное. Не мог Путин такого сказать. Он все-таки президент России, а не президент русских. Россия – многонациональная страна, в России живут не только русские. Но и татары, чеченцы, башкиры, украинцы….

Если Путин все-таки произнес, что цель властей России «в объединении русского народа», скорей всего, он оговорился. Так или не так?

Иллюстрация отсюда

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