 

Мнение: Клуб Зелёной Свиньи, Дмитрий Медведев про газовый потолок и конфискации у олигархов в США

25.12.2022, 19:25, Разное
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1. Мы с Кримсональтером устроили новогоднее гадание на Путине (на основе вот этого интервью президента). Обсудили продолжение СВО, перевод экономики России на внутреннее финансирование и патриотизм крупного бизнеса. Фрагмент прикладываю к посту. Полную версию выпуска традиционно можно найти на Спонсоре.

2. Комментарий Дмитрия Медведева по поводу нового вредительского проекта ЕС, «газового потолка» (ссылка):
 
Решение по «потолку цен на газ»
дурацкое по двум причинам.

Во-первых, как и в случае с нефтью, оно продиктовано не экономической логикой, а зоологической ненавистью к России исходя из маниакального тезиса «во всём виноваты русские». То есть является сугубо волюнтаристской нерыночной мерой. Тем более оно принято с огромным числом оговорок, позволяющим блокировать его применение. А потому по-серьёзному не сработает.

Во-вторых, оно принято от бессилия ЕС повлиять на ситуацию. Просто по принципу «сделаем хоть что-то». Именно поэтому лимит установлен на таком уровне, который ещё пару лет назад показался бы удивительным абсолютно всем участникам газового рынка, включая торгующих на споте. Ведь цену в 180 евро за кВт/ч (ок. 2000 usd за 1000 куб. м) никто из участников торгов на фьючерсной бирже TTF не мог представить себе даже в самом счастливом или страшном сне. Значит, цены на газ будут сохраняться на весьма высоком для европейских потребителей уровне.

3. Американцы продолжают щипать бизнесменов с русскими корнями, а также подначивают к этому европейцев (ссылка):

Американский сенат принял проект бюджета на 2023 финансовый год. В него вошла поправка, позволяющая передавать Украине конфискованные активы «российских олигархов» и организаций, находящихся под санкциями. Теперь проект бюджета должны будут рассмотреть члены палаты представителей. В конгрессе выразили надежду, что закон побудит страны Евросоюза последовать примеру США.

Полагаю, нам это на руку. Запад вовсю разрушает ту самую мягкую силу, при помощи которой он так долго и так успешно нам вредил.

Источник: Место для дискуссий


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