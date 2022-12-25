Беглов сделал традицией дарить петербуржцам на Новый год провальные реформы

Политики и чиновники по традиции подводят итоги своей работы за уходящий год. Не стал исключением и губернатор Петербурга Александр Беглов. Тем не менее, не раз складывалось так, что градоначальник предпочитал «скромно» умалчивать о своих «успехах». Данный факт не мог пройти мимо представителей СМИ, которые решили показать, с какими же достижениями он привел горожан и Петербург к новому 2023 году.

В частности, журналисты вспомнили реформы, которые проводились в Северной столице. Речь идет в том числе о реформе социального питания в 2020 году, которой предшествовал ряд громких скандалов.

В начале 2020 года Беглов назначил начальником УСП Алексея Барабанщикова и потребовал реформировать сектор соцпита. В кратчайшие сроки была разработана дорожная карта, одобренная градоначальником. Началось введение новых нормативов и правил. Потом выяснилось, что крупнейшие игроки рынка, которые давно уже поделили между собой ресурсную площадку и имеют покровителей в Смольном, не могут жить в условиях конкуренции.

Работу над реформой захотели притормозить, но с этим не согласился Барабанщиков. Осенью 2021 года его арестовали, а затем уволили. Правда, через некоторое время уголовное преследование было прекращено.

Еще одна одиозная реформа оказалась в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), за которой наблюдали в начале года. Эксперты считают, что петербургские чиновники потерпели фиаско из-за того, что опоздали с заключением договоров с подрядчиками. Последние оказались не готовы взять на себя предлагаемый объем, и в итоге их место заняли предприятия, связанные с азербайджанской диаспорой, связываемой с градоначальником, пишет Live24.ru.

Скандал в Петербурге также случился и с транспортной реформой, которую разделили на три этапа. Жители Северной столицы регулярно жаловались на длительные ожидания на остановках, многочисленные пересадки и отсутствие необходимых маршрутов. К тому же недовольство добавило низкое качество закупаемого транспорта.

В следующем году глава Петербурга подготовил для жителей еще один «подарок», который связан с уборкой снега. Нововведение Беглова не предполагает решение двух главных проблем: острой нехватки снегоуборочной техники и дефицит необходимого персонала.

Журналисты отметили, что градоначальник придумал массу реформ, но все они проходят по одному принципу: амбициозные обещания, провал, а заинтересованные лица в конечном итоге подсчитывают деньги из городского бюджета.