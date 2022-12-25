 

Во Франции Зеленскому решили открыть глаза на реальное отношение французов к России

25.12.2022, 18:45, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский будет удивлен тем, что большинство французов являются приверженцами мирных переговоров с Россией, сообщил в Twitter бывший европарламентарий Флориан Филиппо.

Он поделился результатами соцопроса компании Ifop, согласно которому 70% граждан Франции выступают за решение конфликта в Украине дипломатическим путем, информирует РИА «Новости».

«Здравый смысл! Фанатики, ястребы и Зеленский ниспровергнуты», – написал Филиппо.

Ранее он называл поддержку Киева со стороны Франции «содержанием конфликта», «безумием» и «позором Парижа». Он определял политику Европы в отношении РФ как «суицид» и «обеспечение финансовых интересов США». Он обвинял «державу или державы НАТО» в подрыве «Северных потоков».

После инцидента с падением украинских ракет на Польшу Филиппо потребовал от президента Владимира Зеленского «заткнуться» и больше ничего не просить у Европы. Его режим он называл «мафиозным», а самого Зеленского – автором «многочисленных провокаций, которые плохо закончатся» (в первую очередь имелись в виду обстрелы Запорожской АЭС).

Филиппо также поддержал призыв запретить распространение украинской пропаганды во Франции («пропаганды войны через страх»), который прозвучал от его вроде бы даже врага – социалистки Сеголен Руаяль, некогда проигравшей президентские выборы Николя Саркози.

Руаяль также упоминала «провокацию в Буче», которая, по ее мнению, была придумана ради остановки мирного процесса. Надо полагать, в этом Филиппо тоже с ней согласен. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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