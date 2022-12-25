Бойцы отряда Российского Союза боевых искусств отправятся на защиту Донбасса

Добровольческий отряд Российского Союза боевых искусств (РБСИ) «Союз» проходит военную подготовку и боевое слаживание бойцов на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. Военная подготовка отряда завершится 5 января, после чего бойцы отправятся в зону СВО.

Добровольческий отряд РБСИ «Союз» объединил бойцов из Москвы и Московской области, Республики Адыгея, Татарстана, Карачаево-Черкесской Республики, Ленинградской, Псковской, Свердловской, Кировской, Тамбовской областей, Краснодарского, Пермского, Ставропольского краев, Крыма и регионов Дальнего Востока – Якутии, Хабаровского края и Приморья. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В отряд добровольцев вошли мастера боевых искусств и спортивных единоборств, известные как в России, так и за ее пределами. Командиром отряда стал Рамиль Габбасов (исполнительный директор Российского союза боевых искусств, 5 дан каратэ киокусинкай), заместителем командира отряда – Мантиков Рустам (чемпион ВДВ по армейскому рукопашному бою, чемпион РФ по кикбоксингу, кавалер Ордена Мужества).

Обучение на данный момент проходят 96 человек – членов отряда. На днях к ним должны присоединиться еще 4 добровольца. Таким образом, добровольческий отряд будет насчитывать 100 бойцов.

С бойцами-добровольцами встретились сопредседатели РСБИ: первый заместитель руководителя администрации президента России, обладатель 6 дана айкидо айкикай Сергей Кириенко и заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО, обладатель 7 дана по киокусинкай Юрий Трутнев. На встрече присутствовал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«И русские, и чеченцы, и якуты, и башкиры – люди разных национальностей нашей большой страны в одних окопах защищают единую Родину – Россию. Люди разного вероисповедания на разных языках молятся за одно и то же: за большую общую победу. Это крайне важно. Это гарантии того, что мы победим. Хочу сказать большое спасибо всем тем, кто вносит в это свой вклад», – подчеркнул Кириенко.

Напомним, Российский Союз боевых искусств объединяет 71 всероссийскую спортивную федерацию и организацию, которые представляют различные стили и направления боевых искусств и спортивных единоборств, наиболее активно развивающиеся в Российской Федерации. В 79 регионах РФ РСБИ имеет свои филиалы. В центрах РБСИ занимаются около 5 млн человек, работает 150 тыс. инструкторов.

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