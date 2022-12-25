Петербург подарил Мариуполю новогоднюю елку

На площади Мариуполя установили новогоднюю елку, которую городу подарил Петербург, информирует пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга.

Отмечается, что подарок был сделан городу-побратиму по поручению губернатора Петербурга Александра Беглова. Мариуполь получил в подарок искусственная 20-метровая ель, она украшена светодиодными гирляндами, а на подиуме нанесена надпись: «Санкт-Петербург – Мариуполю», говорится на сайте правительства Петербурга.

Отмечается, что сейчас особое внимание в Мариуполе уделяется праздникам для детей. В Доме пионеров запланированы новогодние торжества для семей с детьми младшего школьного возраста. Там уже установлены две новогодних елки.

Ранее коммунальные службы ДНР начали устанавливать главную елку республики на центральной площади Донецка, несмотря на постоянные обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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