5 причин посетить спектакль Олега Меньшикова “Новогодний оркестр мечты”

В театре Ермоловой даже существует специальный спектакль — «Новогодний оркестр мечты». На сцене — народный артист России Олег Меньшиков и духовой оркестр под руководством Дениса Виноградова. Событие, которое поможет настроиться на праздничную волну.

Спектакли проходят каждый год в конце декабря и начале января. В этот раз они состоятся 29, 30, 31 декабря и 3, 4, 5 января. И мы знаем как минимум пять причин, чтобы купить билеты прямо сейчас.

Причина первая: впустить праздник

Помните, как в детстве ждали похода на елку? Хотелось поскорее увидеть сказку, повеселиться и получить сладкий подарок. «Новогодний оркестр мечты» дарит такое же чистое и доброе ощущение Нового года. Музыканты исполняют любимые мелодии, а Олег Евгеньевич делится своими воспоминаниями о празднике. В качестве подарка — лирическая атмосфера и ощущение легкости.

Причина вторая: прикоснуться к мгновению

«Новогодний оркестр мечты» неповторим: каждый год сценарий обновляется, и репертуар оркестра дополняется новыми композициями. Зрителей ждут сюрпризы и приятные повороты сюжета. Всего шесть вечеров в год, так что этот спектакль вполне можно назвать редким событием. Присоединиться к нему — значит поймать уникальные мгновения.

Причина третья: создать добрую традицию

Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим… в театр. «Новогодний оркестр мечты» уже стал традицией для многих зрителей театра Ермоловой. Вы можете подхватить идею и сделать поход на спектакль поводом каждый год встречаться в зрительном зале с друзьями или же оставить такой вечер только для себя, чтобы перезарядиться и на пару часов забыть обо всем на свете.

Причина четвертая: помечтать

Под мягкий голос Олега Меньшикова и новогодние мелодии в исполнении оркестра хочется загадать желание на год будущий и обязательно вспомнить что-то хорошее из уходящего, мысленно поблагодарить себя, своих близких и подумать о чем-то волшебном или сокровенном. Этот спектакль обладает вдохновляющим эффектом, хотя бы потому, что после него внутри чувствуешь огонек любви и озорства.

Причина пятая: сделать хороший подарок

Билеты на «Новогодний оркестр мечты» — отличный вариант для сюрприза под елочку. Что может быть приятнее, чем подарить радость? Этот спектакль дышит ею и надолго оставляет в памяти добрые впечатления. Так что если вдруг у вас есть человек, которому сложно что-то выбрать в подарок, билеты в театр вас спасут.

Купить билеты себе или в подарок вы можете на официальном сайте театра ermolova.ru.

Текст: Дарья Ганина