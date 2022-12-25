 

5 причин посетить спектакль Олега Меньшикова “Новогодний оркестр мечты”

25.12.2022, 18:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В театре Ермоловой даже существует специальный спектакль — «Новогодний оркестр мечты». На сцене — народный артист России Олег Меньшиков и духовой оркестр под руководством Дениса Виноградова. Событие, которое поможет настроиться на праздничную волну.

Спектакли проходят каждый год в конце декабря и начале января. В этот раз они состоятся 29, 30, 31 декабря и 3, 4, 5 января. И мы знаем как минимум пять причин, чтобы купить билеты прямо сейчас.

Причина первая: впустить праздник

Помните, как в детстве ждали похода на елку? Хотелось поскорее увидеть сказку, повеселиться и получить сладкий подарок. «Новогодний оркестр мечты» дарит такое же чистое и доброе ощущение Нового года. Музыканты исполняют любимые мелодии, а Олег Евгеньевич делится своими воспоминаниями о празднике. В качестве подарка — лирическая атмосфера и ощущение легкости.  

Причина вторая: прикоснуться к мгновению

«Новогодний оркестр мечты» неповторим: каждый год сценарий обновляется, и репертуар оркестра дополняется новыми композициями. Зрителей ждут сюрпризы и приятные повороты сюжета. Всего шесть вечеров в год, так что этот спектакль вполне можно назвать редким событием. Присоединиться к нему — значит поймать уникальные мгновения. 

Причина третья: создать добрую традицию

Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим… в театр. «Новогодний оркестр мечты» уже стал традицией для многих зрителей театра Ермоловой. Вы можете подхватить идею и сделать поход на спектакль поводом каждый год встречаться в зрительном зале с друзьями или же оставить такой вечер только для себя, чтобы перезарядиться и на пару часов забыть обо всем на свете.

Причина четвертая: помечтать

Под мягкий голос Олега Меньшикова и новогодние мелодии в исполнении оркестра хочется загадать желание на год будущий и обязательно вспомнить что-то хорошее из уходящего, мысленно поблагодарить себя, своих близких и подумать о чем-то волшебном или сокровенном. Этот спектакль обладает вдохновляющим эффектом, хотя бы потому, что после него внутри чувствуешь огонек любви и озорства. 

Причина пятая: сделать хороший подарок

Билеты на «Новогодний оркестр мечты» — отличный вариант для сюрприза под елочку. Что может быть приятнее, чем подарить радость? Этот спектакль дышит ею и надолго оставляет в памяти добрые впечатления. Так что если вдруг у вас есть человек, которому сложно что-то выбрать в подарок, билеты в театр вас спасут.

Купить билеты себе или в подарок вы можете на официальном сайте театра ermolova.ru. 

Текст: Дарья Ганина


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06.20 / Скандалы: Как «Норникель» обогащается за счет экономии на очистке отходов

03.12.21 / В Кремле назвали высокой вероятность войны на Украине

08.03.21 / Копить зло за Карский мир – Скрытая доктрина армян в отношении России

08.02.22 / Медики: Плохой сон может утроить риск сердечных заболеваний

26.11.20 / Это официально: Мадс Миккельсен сыграет в “Фантастических тварях” вместо опального Джонни Деппа

04.12.22 / Мнение: О провале мидовской «Калинки»… Фейл Марии Захаровой — Божья роса?

09.05.22 / Режим нестабильности: ставить ли изучение английского на паузу сегодня?

19.10.22 / В парках Москвы высадили более 6600 именных деревьев

20.02.22 / Сотни беженцев из «ДНР» всю ночь провели в автобусах

27.04.22 / Из-за новой вспышки заболеваемости всех жителей Пекина проверят на коронавирус

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]com

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика