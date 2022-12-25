Independent – резкая оттепель оставила без воды десятки тысяч домов на юго-востоке Англии

В результате аномально быстрого потепления в юго-восточных графствах Англии более 40 тыс. жилищ за несколько дней до Рождества потеряли доступ к водопроводной воде, пишет The Independent. По информации издания, ремонтные службы успели справиться с большей частью поломок — однако сотни британцев до сих пор остаются без водопровода.



AP

Десятки тысяч жилищ на юго-востоке Англии за несколько дней до Рождества остались без воды — и в сотнях домов доступ к водопроводу так и не был восстановлен до праздника, пишет The Independent.

Как разъясняет корреспондент британского издания, в первой половине декабря в Соединённое королевство пришёл холодный воздух из Арктики, укрывший страну снегом и льдом, но уже скоро британцев ждало резкое потепление — в некоторых районах в последнюю неделю Адвента температура подскочила сразу на 20 градусов.

Такая оттепель обернулась катастрофическими последствиями для водопроводной сети — число разрывов труб, по некоторым данным, выросло в 12 раз по сравнению со среднестатистическими показателями сезона, пишет газета. В результате в графствах Кент, Суссекс, Хартфордшир и Эссекс доступ в начале недели к воде пропал более чем в 40 тыс. домов. Через пять дней ремонтным службам удалось справиться с большей частью проблем — однако сотни, а то и тысячи граждан всё же так и остались без воды в Рождество.

По информации водопроводных компаний, по состоянию на пятницу доступ к воде так и не восстановили в 300 жилищах в Суссексе и ещё в 100 в Кенте, а в одном из городов Хартфордшира на перебои с водой жаловались 113 потребителей.

Судя по жалобам в социальных сетях, несмотря на опубликованные в пятницу заявления местного оператора Southern о том, что все проблемы были ликвидированы, некоторые жители графства Гэмпшир по-прежнему вынуждены жить без водопровода, говорится в материале The Independent.

Кроме того, хотя в Southern сообщили, что во время отключений организовали подвоз воды для своих потребителей, некоторые из них жаловались, что так и не увидели у себя водовозов, отмечается в статье.