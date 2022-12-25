 

В Химках задержан сотрудник посольства США, незаконно торговавший деревянными поделками

25.12.2022, 17:33, Разное
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Сотрудниками полиции в подмосковных Химках был задержан пресс-секретарь посольства США Питер Джонсон, который осуществлял несанкционированную торговлю изделиями кустарного промысла.

Как пояснил сотрудникам правоохранительных органов американец, поделки он изготовил сам из дерева, а всю полученную от продажи прибыль хотел отдать на благотворительность.

– Я вышел из подземного перехода, а тут этот Питер стоит, деревянными изделиями торгует. Ладно бы там игрушки, но у него на латке лежали какие-то странные животные и, простите мой французский, уды, – рассказал журналистами местный житель Суходрищев, который сообщил в полицию о преступлении.

Американец был доставлен в химкинский отдел полиции, откуда его через два часа забрала поверенный в делах США в России Элизабет Руд. От официальных комментариев посольство США и Госдеп отказались.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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