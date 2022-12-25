СМИ: В Киеве упал спрос на аренду квартир

Из-за отключения электроэнергии в Киеве и пригороде отмечается падение спроса на аренду жилья, сообщило издание «Страна.ua».

Риелтор из Киева Ирина Луханина рассказала изданию, что по сравнению с осенью число запросов на поиск съемного жилья снизился примерно на 20%, передает РИА «Новости».

Сообщается, что в феврале в Киеве был зафиксирован спад цен на недвижимость, а в августе-сентябре спрос на жилье в разы выросло из-за поиска квартир вернувшихся из-за границы беженцев и переселенцев из других регионов. Новый обвал цен спровоцировало отключение электроэнергии, перебои с водой и отоплением.

Спросом стало пользоваться жилье с автономным отоплением и газом, спрос на жилье на верхних этажах упал, многие предпочли переехать в частный сектор или за город.

Во вторник глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщал, что ситуация с энергоснабжением в Киевской области является критической, 80% региона остается без света, применяются экстренные отключения электричества. В тот же день в Киеве ввели аварийные отключения света в связи с проблемами в энергосистеме.

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