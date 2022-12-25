Взрыв произошел на сухогрузе у берегов Турции, 16 человек спасены

В результате взрыва на грузовом судне у берегов Турции в Черном море капитан корабля пропал без вести, 16 человек удалось спасти, сообщили СМИ.

По информации канала AlHadath, судно шло под флагом Панамы на погрузку угля в порт Трабзон. Инцидент, по предварительным данным, произошел в результате утечки газа. Экипаж смог вызвать спасателей. Все пострадавшие были госпитализированы. Поиски капитана корабля продолжаются, передает ТАСС.

Отмечается, что большую часть команды судна составляли египтяне, также в ней есть граждане Албании, Грузии и Украины.

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