Взрыв произошел на сухогрузе у берегов Турции, 16 человек спасены
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В результате взрыва на грузовом судне у берегов Турции в Черном море капитан корабля пропал без вести, 16 человек удалось спасти, сообщили СМИ.
По информации канала AlHadath, судно шло под флагом Панамы на погрузку угля в порт Трабзон. Инцидент, по предварительным данным, произошел в результате утечки газа. Экипаж смог вызвать спасателей. Все пострадавшие были госпитализированы. Поиски капитана корабля продолжаются, передает ТАСС.
Отмечается, что большую часть команды судна составляли египтяне, также в ней есть граждане Албании, Грузии и Украины.
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