Депутат Тарбаев предложил рассматривать игорный бизнес как часть туриндустрии

Российский игорный бизнес можно было бы рассматривать как одно из направлений событийного туризма, так его «будет проще продвигать и развивать», сообщил глава думского комитета по туризму Сангаджи Тарбаев.

Тарбаев на полях конференции в Сочи, организованной Ассоциацией игорных зон РФ и посвященной развитию казино в рамках национальной туротрасли, отметил, что если игорный бизнес будет восприниматься как направление событийного туризма, его будет проще продвигать и развивать, передает РИА «Новости».

Встреча, в которой участвуют эксперты, топ-менеджеры казино и представители власти, проходит на территории «Казино «Сочи» в Красной Поляне. На конференции обсуждают, в частности, вопросы легализации покерных турниров и работы игорных заведений.

Тарбаев также обратил внимание, что игорный бизнес в РФ не может существовать вне туризма. Парламентарий добавил, что казино могут быть частью индустрии развлечений, «но не самой главной». По его словам, игорный бизнес в рамках индустрии внутреннего туризма «тянет за собой другие направления – форумы, концерты и так далее».

Ранее председатель Ассоциации операторов индустрии развлечений и спортивно-зрелищных мероприятий Дмитрий Анфиногенов заявил, что игорные зоны РФ ищут новых поставщиков оборудования для казино, на замену европейскому приходит азиатское и российское оснащение.

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