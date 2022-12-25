 

Депутат Тарбаев предложил рассматривать игорный бизнес как часть туриндустрии

25.12.2022, 17:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Российский игорный бизнес можно было бы рассматривать как одно из направлений событийного туризма, так его «будет проще продвигать и развивать», сообщил глава думского комитета по туризму Сангаджи Тарбаев.

Тарбаев на полях конференции в Сочи, организованной Ассоциацией игорных зон РФ и посвященной развитию казино в рамках национальной туротрасли, отметил, что если игорный бизнес будет восприниматься как направление событийного туризма, его будет проще продвигать и развивать, передает РИА «Новости».

Встреча, в которой участвуют эксперты, топ-менеджеры казино и представители власти, проходит на территории «Казино «Сочи» в Красной Поляне. На конференции обсуждают, в частности, вопросы легализации покерных турниров и работы игорных заведений.

Тарбаев также обратил внимание, что игорный бизнес в РФ не может существовать вне туризма. Парламентарий добавил, что казино могут быть частью индустрии развлечений, «но не самой главной». По его словам, игорный бизнес в рамках индустрии внутреннего туризма «тянет за собой другие направления – форумы, концерты и так далее».

Ранее председатель Ассоциации операторов индустрии развлечений и спортивно-зрелищных мероприятий Дмитрий Анфиногенов заявил, что игорные зоны РФ ищут новых поставщиков оборудования для казино, на замену европейскому приходит азиатское и российское оснащение.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.08.20 / Адвокат счел обращение соратников Навального в ЕСПЧ «похожим на страшилку»

18.11.20 / Найденные в школе в Харькове колбы с боевым отравляющим веществом оказались муляжом – ГСЧС

20.09.21 / В правительстве Москвы объяснили задержку публикации результатов онлайн-голосования

28.02.21 / В Мьянме на протестах погибли 18 человек – ООН

12.07.20 / В Совете Европы рекомендовали Украине отложить принятие законопроекта о регулировании интернет-СМИ до разработки аналогичных правил в Евросоюзе

17.09.21 / Эксперт: Google и Apple необходимо оштрафовать за попытки влиять на исход выборов в России

11.12.21 / Доказано, что прерывистый сон повышает творческий потенциал человека

23.12.20 / Британцы помечтали о возвращении Тэтчер

13.05.21 / В Украине за сутки госпитализировали более 2,5 тыс. человек с COVID-19

16.03.21 / Суд оставил под арестом экс-помощника президента Абхазии Авидзбу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика