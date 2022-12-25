Insider – бум производства дешёвой одежды угрожает миру экологической катастрофой

Внутри индустрии современной моды скрывается огромная проблема, связанная с мусором: бум «быстрой моды» и массового производства дешёвой одежды угрожает всему миру надвигающейся экологической катастрофой, предупреждает американский профессор Гэд Аллон на страницах Insider. Каждый год миллионы тонн одежды выбрасываются и накапливаются на свалках, поскольку её переработка катастрофически отстаёт от перепроизводства, подчёркивается в статье.



Pixabay

Самый «грязный секрет» индустрии современной моды заключается в том, что она провоцирует надвигающуюся экологическую катастрофу для всего мира, поскольку способствует появлению миллионов тонн новых отходов. Огромное количество одежды, которая выпускается на фоне бума быстрого и дешёвого производства, затем выбрасывается и накапливается на свалках, усугубляя существующие проблемы с загрязнением окружающей среды, пишет в статье для Insider Гэд Аллон — профессор Уортонской школы при Пенсильванском университете, заведующий кафедрой программы Джерома Фишера по менеджменту и технологиям.

По его мнению, масштабы этой проблемы просто ужасают: сейчас каждый день люди по всему миру выбрасывают десятки миллионов предметов одежды, чтобы освободить место для новых покупок. В результате каждый год примерно 101 миллионов тонн одежды оказывается на свалках. При этом популярная тенденция «быстрой моды» — выпуск дешёвых вещей массового производства, призванный удовлетворить сиюминутные причуды потребителей — делает нас ещё более расточительными, подчёркивается в статье.

Согласно статистике, каждый год в этой индустрии создаётся более 100 миллиардов новых предметов одежды — этого достаточно, чтобы каждый живущий на планете человек получал 14 новых предметов. И это более чем вдвое превышает общее количество одежды, которое производилось в 2000 году, поясняет автор. При этом из-за возможности вернуть вещи, которые не подошли или не пользовались спросом, значительная часть этой новой одежды отправляется обратно розничным продавцам — и чаще всего просто оказывается среди кучи мусора, а не используется повторно, как надеются некоторые.

Например, популярный бренд Zara с концепцией «быстрой моды» производит каждый год около 450 миллионов новых предметов одежды в рамках примерно 20 тыс. стилей, которые остаются в моде в течение ограниченного периода времени, пока в следующем году их не заменят новые. Причём некоторые китайские производители выпускают на порядок больше одежды с огромным количеством новых стилей — и далеко не вся эта одежда продаётся и пользуется спросом, поясняет автор. Многие компании уже накопили целые горы избыточных нераспроданных запасов, от которых они изо всех сил пытаются избавиться.

И эта проблема лишь усугубляется с приближением сезона праздников, отмечает автор. Чем ближе Рождество и Новый год — тем больше людей выбрасывают старую одежду, чтобы освободить место для новой. При этом они часто покупают одежду, которую позже отправляют обратно в рамках программы возврата. Эта проблема приобретает особую актуальность в нынешнем году, когда ретейлеры всё активнее призывают людей покупать, надеясь тем самым избавиться от рекордных уровней нераспроданных запасов, которые они накопили из-за задержек в цепочке поставок в период пандемии COVID-19, сообщается в статье.

Согласно отчёту исследовательской компании The NPD Group, по мере отступления пандемии потребители всё чаще планируют покупать зимние пальто и верхнюю одежду для праздничных вечеринок, путешествий и других мероприятий. Однако это повышенное потребление приведёт в итоге лишь к тому, что будет выброшено больше одежды, предупреждает автор. По статистике, около 30% всех товаров, покупаемых через интернет (половина из которых приходится на одежду), возвращается обратно к поставщикам. И согласно данным компании ReturnGo, которая помогает ретейлерам улучшить процессы возврата, около 25% от всех возвращённых товаров затем попадают в поток отходов.

Несмотря на все обещания брендов, которые позиционируют себя как «экологически чистые», о том, что они будут отправлять полученные от своих покупателей возвраты в повторную переработку, в действительности старая одежда очень редко перерабатывается. Отчёт Фонда Эллен Макартур, в частности, показал, что менее 1% бывшей в употреблении одежды во всём мире фактически перерабатывается в новую — в то время как аналогичный показатель составляет около 9% для пластика и 70% для картона, сообщается в статье.

Компания H&M стала в 2013 году первым крупным ретейлером, запустившим глобальную программу по сбору бывшей в употреблении одежды. Для этого она установила тысячи контейнеров в своих магазинах, расположенных в 40 странах мира, и поощряла клиентов сдавать бывшую в употреблении одежду, предлагая взамен ваучеры и купоны на скидку. Но хотя подобные кампании по утилизации являются отличными маркетинговыми инструментами, реальность показывает, что необходимых для их эффективной реализации технологий на данный момент просто не существует, констатирует автор.

Согласно отчёту, составленному в 2016 году экспертами Fast Company, очень немногие предметы из числа тех, которые собирает H&M, действительно перерабатываются в новую одежду. В конечном итоге основная её часть передаётся в дар новым владельцам, а остальная часть превращается в такие вещи, как чистящие салфетки или тряпки для уборки, которые вскоре всё равно оказываются в мусоре, говорится в статье.

Это связано с тем, что переработка одежды в целом обходится довольно дорого, а существующих сейчас технологий недостаточно, чтобы справиться с объёмами, позволяющими действительно сократить загрязнение окружающей среды. А поскольку производство одежды в наше время стало невероятно дешёвым, с финансовой точки зрения для компаний нет большого смысла вкладывать средства в перепрофилирование или переработку старой одежды.

Что же могут сделать компании, чтобы действительно ограничить количество отходов и сократить тот серьёзный ущерб, который наносит индустрия моды окружающей среде, задаётся вопросом автор. Ведь производство одежды сейчас потребляет около 10% всей воды, используемой в промышленности, что в итоге составляет до 20% объёма сточных вод во всём мире. При этом большая часть из них оказывается затем слишком токсична для очистки и повторного использования.

Наиболее экологически вредными этапами при производстве одежды обычно являются добыча сырья и изготовление ткани, сообщается в статье. И это негативное воздействие лишь усугубляется, когда одежда уже произведена, поскольку на этапе её транспортировки — при доставке одежды со складов в магазины или из магазинов к покупателям — выделяется огромное количество парниковых газов. Следует отметить, что зачастую покупки доставляются на дом клиентам одна за другой лишь для того, чтобы их потом вновь вернули или выбросили после окончания очень короткого модного сезона.

И хотя некоторая часть одежды потом отправляется на вторичные рынки, однако многие вещи отправляют кучами прямо на свалку, где она и продолжает накапливаться. При этом большинство производителей разрабатывают свои продукты с учётом технологичности, думая в основном лишь о финансовых последствиях производства продукта в процессе его проектирования. Однако чтобы постараться уменьшить вред, наносимый нашей планете, дизайнеры обязаны задуматься и об устойчивости продукта при его разработке, чтобы увеличить срок службы каждого предмета одежды, призывает автор.

Как он полагает, один из способов это сделать — это использовать более устойчивое к внешнему воздействию сырьё. Например, согласно результатам исследования шведских экспертов, использование ткани типа Tencel, изготовленной из экологически чистой древесины, значительно снижает количество воды, необходимой для производства каждого предмета одежды. Проведённое в 2021 году исследование показало, что в целом натуральные ткани, такие как шерсть и хлопок, более экологичны, чем синтетические.

Например, хлопчатобумажная рубашка в среднем разлагается за шесть месяцев, а шерстяной носок — примерно за пять лет. Для сравнения, синтетические ткани, такие как лайкра и полиэстер (материалы, используемые при производстве шорт из спандекса и другой спортивной экипировки), могут разлагаться столетиями, подчёркивается в статье. В то же время в рамках исследования выяснилось, что натуральный шёлк на этапе экстракции оказывает наибольшее воздействие на окружающую среду по сравнению с другими различными типами волокон.

Ещё один способ для производителей ограничить негативное влияние на экологию, как считает автор — это сосредоточиться на сокращении потерь, вызванных возвратами. После пандемии объёмы онлайн-покупок и связанных с ними возвратов резко выросли. По предварительным расчётам, в 2022 году общая стоимость возвратов со стороны потребителей достигнет $279,03 млрд, что составит около 26,5% от той суммы, которую они потратили на покупки. Это заметно больше, чем в 2019 году, когда на возвращённые товары приходилось около 19,8% коммерческих расходов, подчёркивается в статье.

По мнению автора, здесь можно более активно вовлекать обычные магазины, где люди могли бы лично примерить и найти наиболее подходящие для них товары, прежде чем принимать решение о покупке, а не только как центры для возврата уже приобретённых через интернет вещей. Согласно исследованию на базе данных компании Warby Parker о влиянии наличия физических мест, где покупатели могут просматривать и примерять одежду, на дальнейшие покупки, такие демонстрационные залы помогают повысить общую операционную эффективность за счёт сокращения доли возвратов.

Кроме того, хотя вторичная переработка одежды, как уже упоминалось выше, может быть довольно дорогостоящей, некоторые компании ищут способы сократить количество отходов за счёт переработки в рамках программы по приёму использованной одежды от потребителей. Однако значительная часть вещей по-прежнему отправляется на свалки или мусоросжигательные заводы, поскольку существующие возможности для переработки бывшей в употреблении одежды всё ещё далеки от того, чтобы стать эффективным жизнеспособным вариантом, отмечает автор.

Могут ли эти разные подходы работать в масштабе — это другой вопрос, однако производители могут начать с малого, чтобы проверить жизнеспособность новых методов и привлечь потребителей, подчёркивается в статье. И, как показало проведённое летом исследование компании McKinsey, всё больше молодёжи сейчас активно ищет и выбирает «экологичные бренды». Это указывает на то, что по мере того, как молодые люди из новых поколений начнут сами покупать больше одежды, рынок экологически чистой одежды тоже будет расширяться, поясняет автор.

С его точки зрения, чтобы исправить наносимый природе ущерб, компаниям также необходимо более прозрачно демонстрировать свои методы устойчивого развития, что должно «оказать давление на всю систему с целью её улучшения». Это также будет гарантировать, что и вся информация об отходах со стороны производителей будет открытой, отмечается в статье: «Введение в заблуждение потребителей, которые хотят покупать у этичных компаний, усугубляет ситуацию и провоцирует ещё большую критику».

К сожалению, придерживаться подобных стандартов прозрачности пока удаётся немногим. Однако по мере того как всё больше разных стран — например таких, как Гана, — начинают запрещать импорт одежды, которую просто выбрасывают на свалки, производителям приходится всё активнее искать решения, чтобы избавиться от отходов. А для того чтобы решение было жизнеспособным, оно должно быть как устойчивым, так и рентабельным. И это означает, что производителям необходимо их масштабировать, чтобы обеспечить себе достаточно низкую стоимость переработки и её эффективность, констатирует автор.

«Но поскольку мы не всегда можем всё оставлять лишь на усмотрение компаний, мы как потребители тоже способны кое-что сделать, чтобы сократить количество выбрасываемой нами одежды», — подчёркивается в статье. Наибольший положительный эффект при этом достигается за счёт продления срока службы одежды, сокращения расходов на транспортировку и выбора экологичных материалов, заключает автор: «Поэтому в этот сезон праздников постарайтесь покупать вещи из натуральных тканей местного производства, которые, скорее всего, смогут дольше оставаться в моде, а не только лишь на протяжении Недели моды 2022 года».