Тест: знаете ли вы творчество Юрия Никулина

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25.12.2022, 16:52, Разное
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Советский и российский артист цирка, цирковой режиссер, киноактер, телеведущий Юрий Никулин не только был замечательным и любимым миллионами артистом, но и являлся участником Великой Отечественной войны. Жизнь легендарной звезды полна неизведанных многими фактов, о которых стоит узнать прямо сейчас! Пройдите тест и узнайте, насколько хорошо вы знаете Юрия Никулина и его творчество.

В каком возрасте артист дебютировал в кино? Какой фильм был первым в жизни Никулина? Эти и многие вопросы ждут вас прямо сейчас.


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