Вместо платья или со смелой обувью: несколько стильных образов, построенных вокруг блейзера оверсайз (идеи с фото)

Вещи оверсайз снова становятся очень модными, как и другие тенденции 90-х годов. Объемные вещи подходят людям разной комплектации и возраста. Особенно популярными становятся блейзеры оверсайз, которые выбираются многими знаменитостями, к которым относится Джиджи Хадид и Лили Коллинз. С помощью такой одежды можно создать стильный образ, который подчеркнет все достоинства фигуры. Но важно знать, что надеть вместе с блейзером оверсайз, чтобы обеспечить привлекательный внешний вид девушки. Можно выделить некоторые идеи, которые являются наиболее удачными и эффектными. Хотя объемные блейзеры считаются универсальными, поэтому хорошо сочетаются практически со всей другой одеждой, но желательно правильно выбирать комбинации для создания нужного настроения и образа.

Блейзер оверсайз из искусственной кожи для улицы

Спрос на изделия из искусственной кожи считается очень высоким, поэтому многие компании, специализирующиеся на выпуске одежды, предпочитают пользоваться этим материалом при создании новых моделей. Сейчас качественная искусственная кожа обладает довольно высокой стоимостью, но при этом очень удобна, долговечна и прочна. Поэтому можно легко найти кожаный блейзер большого размера, который прекрасно будет сочетаться с платьем-футболкой и ботинками. Его можно дополнить мини-юбкой, туфлями на каблуках и солнцезащитными очками в стиле 90-х для вечернего выхода. Если девушка хочет получить более креативный и оригинальный образ, то она может выбрать кожаный блейзер с леопардовым принтом.

Для делового повседневного образа носите блейзер с джинсами

Ношение блейзера с джинсами стало очень популярным после того, как принцесса Диана щеголяла в этом образе в 90-х. За прошедшие десятилетия этот стиль значительно изменился, адаптированный под современные модные тенденции. Сейчас он часто выбирается такими знаменитостями, как Хейли Бибер и даже Меган Маркл. Блейзер – это быстрый способ придать привлекательности повседневному образу. Для создания повседневного и делового образа его лучше всего сочетать с джинсами или спортивными брюками.

Будьте смелыми и сочетайте яркие цвета

Производители одежды предлагают объемные блейзеры в большом количестве оттенков, что позволяет создавать из них действительно неповторимые образы и сочетания. Однотонные блейзеры легко сочетаются с разными принтами на куртке или джинсах. Можно сделать оригинальный образ, сочетая яркий блейзер с однотонными брюками. Очень модными считаются монохромные сочетания, которые позволяют придать образу строгости.

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Сделайте свой блейзер похожим на платье

Можно украсить красивый блейзер оверсайз, превратив его в шикарное платье. Для этого нужно подобрать жакет удобной длины и формы. Он прекрасно сочетается с туфлями на каблуке и украшениями, что позволяет получить возвышенный и изысканный образ. Можно дополнить фасон, стянув талию поясом. Для прогулки можно сочетать такую одежду с ботинками до колен или нейлоновыми чулками. Платье-блейзер считается универсальной одеждой, которую можно выбрать для посещения деловой конференции или даже праздничного ужина.

Смешивайте и сочетайте узоры

В начале 2023 года очень модными считаются сочетания смелых цветов, принтов и узоров. Особенно это актуально для одежды оверсайз. Дизайнеры предлагают играть с противоречивыми оттенками и узорами для получения смелого и яркого образа. Можно соединить блейзер с цветочным принтом с брюками в клетку или с животным принтом.

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Надевайте поверх бюстгальтера

Даже если девушка выбирает одежду оверсайз, она все равно может продемонстрировать немного обнаженного тела. Для интересного вечернего образа можно выбрать специальный закрытый бюстгальтер, сверху которого накидывается объемный блейзер. Желательно выбирать спортивное нижнее белье без косточек. Такое сочетание позволяет получить действительно ослепительный и модный образ.

Сочетайте с юбкой оверсайз

Хотя некоторые девушки уверены, что использование только мешковатой одежды приведет к созданию загруженного и невыразительного образа, но на самом деле получается интересная комбинация. Блейзер оверсайз можно сочетать со свободными брюками или широкой юбкой. Если вас подавляют пропорции, то можно надеть туфли на каблуке, поскольку нотка гламура помогает компенсировать объем.

Контрастируйте с облегающим мини

В качестве альтернативы можно сочетать объемный блейзер оверсайз с облегающей мини-юбкой. Этот вариант считается идеальным решением для невысоких людей, поскольку удлиненный крой иногда полностью портит фигуру. В качестве вдохновения можно использовать оригинальный нью-йоркский стиль Энн Хэтэуэй. Наденьте клетчатый блейзер большого размера с мини-платьем с высоким воротом или купите комплект юбок в тон. Сверху наденьте черную водолазку для стильного делового и повседневного образа.

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Выбирайте смелую обувь, задающую тон

Правильная обувь завершает любой образ, а также подчеркивает или приглушает объемный блейзер. Белые кроссовки в паре с джинсами и объемным блейзером сделают ваш образ уместным в продуктовом магазине или во время прогулки по лесу. Если выбираются туфли на высоком каблуке или платформе, то можно смело идти в ресторан или кафе. Классические черные ботильоны в сочетании со смелым, объемным силуэтом – это тренд 2023 года, поэтому в таком наряде каждая девушка будет выглядеть модно и великолепно.

Найдите блейзер, который соответствует андрогинному стилю

Индустрия моды постоянно развивается, чтобы охватить любой пол. Блейзеры оверсайз подходят как для женщин, так и для мужчин. Поэтому можно выбрать наряд, который считается универсальным и подходящим для любого человека независимо от его пола. Они могут быть однотонными или с оригинальными принтами.

Покупайте блейзер в комплекте с брюками

Некоторые производители одежды предлагают блейзеры в комплекте с джинсами, юбками, блузками, брюками или платьями. Поэтому можно получить сразу завершенный и красивый образ, который идеально подчеркивает все достоинства фигуры. При этом вся одежда будет прекрасно сочетаться друг с другом.

Таким образом, блейзеры оверсайз считаются интересней и привлекательной одеждой, которая хорошо сочетается с другими предметами гардероба. Целесообразно прислушиваться к мнению опытных дизайнеров, чтобы получить завершенный и красивый образ.