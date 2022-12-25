В мире: За строжайшую экономию в Финляндии обвиняют Россию

Правительство Финляндии учит своих сограждан выживать в условиях дефицита электроэнергии – например, реже мыться. Еще недавно казавшееся образцом западного процветания государство погружается в энергетический и социальный кризис. Цены растут, а бизнес разоряется. Что происходит и почему в происходящем Хельсинки обвиняют Россию?

В последнее время в финском парламенте (Эдускунте) все чаще и громче говорят о трудностях, обрушившихся на экономику и общество страны. Так, недавно парламентарий Юсси Вихонен подготовил запрос о судьбе многочисленных фирм, сначала пострадавших из-за коронавируса, а потом добитых энергетическим кризисом. Депутат отмечает, что два года, прошедших под знаком COVID-19, значительно изменили жизнь финского общества – и не к лучшему.

«Фирмы сделали очень много, чтобы оставаться на плаву. Был просвет, но когда они восстановились после коронавируса, ударил энергетический кризис. Теперь фирмы страдают из-за растущих счетов на электричество и сырье», – констатирует финский депутат. По его словам, число обанкротившихся фирм особенно стало расти минувшей осенью. Вихонен утверждает, что энергетический кризис стал последней каплей для компаний, которые едва-едва пережили COVID-19. Он предупреждает, что в ближайшее время легче не станет – и многим приходится думать о том, стоит ли вообще продолжать заниматься бизнесом.

«Настоящий кризис»

В свою очередь, гендиректор Ассоциации пищевой промышленности Финляндии Микко Кякеля говорит, что в особенно тяжелом положении оказались малые и средние предприятия. Производственные затраты выросли, а цены для клиентов не изменились – ведь контракты в этой сфере заключаются заблаговременно.

По словам же Юрки Валлина, возглавляющего Центральный союз сельскохозяйственных производителей Финляндии, новости о банкротстве предприятий поступают каждый день. «В данный момент у нас возник настоящий кризис. Затраты значительно возросли: подорожали удобрения, топливо, корма, а также электроэнергия на следующий зимний сезон. Самые ощутимые последствия еще впереди», – признается Валлин.

В этих условиях финское правительство не скупится на обещания о финансовой поддержке разных отраслей – уже обещанные субсидии обойдутся в миллиард евро. Но эксперты все равно недовольны.

«Подготовка к энергетическому кризису, наверное, является самым большим провалом в истории финской экономики», – считает старший научный сотрудник университета имени Аалто Ииво Вехвиляйнен. По его словам, решения о крупных субсидиях принимаются в короткие сроки, но не отличаются продуманностью. Профессор энергетики Еса Ваккилайнен из Университета LUT в Лаппеенранта также высказался за адресную поддержку. Однако, по его словам, у государства нет механизма для того, чтобы направлять помощь исключительно нуждающимся людям или домохозяйствам.

Очередной перенос сроков

Серьезным ударом для финской экономики стал очередной срыв сроков ввода в эксплуатацию третьего энергоблока АЭС «Олкилуото». Планируется, что АЭС Олкилуото-3 будет производить примерно 14% потребности Финляндии в электроэнергии. Ее строили много лет (по первоначальным планам запуск планировался еще в 2009-м!), и собирались начать производство электроэнергии в январе 2022-го. Однако качество работ оказалось столь «высоким» (постоянно обнаруживались все новые недоделки и неполадки), что этот срок приходилось все время сдвигать.

Была, по крайней мере, надежда, что удастся все доделать в 2022 году и запустить АЭС в декабре. Но снова не получилось – из-за обнаруженных повреждений водяных насосов.

Выяснилось, что начало регулярного производства электроэнергии на «Олкилуото-3» откладывается до 8 марта. Потом, не исключено, дату снова отодвинут в будущее. В любом случае, данная история лишний демонстрирует недальновидность финского правительства, разорвавшего в этом году контракт с «Росатомом», собиравшегося строить финнам еще одну АЭС. Теперь начало ее строительства откладывается на неопределенный срок.

Пока же власти стараются донести до жителей страны Суоми инструкции о том, что им надо делать в случае отключения электричества. Так Финский центральный союз спасателей (SPEK) рекомендует избегать в подобных случаях слива воды в канализацию, так как это убережет от риска затопления.

«Дело в том, что сточная вода из канализации поступает в водоочистные сооружения с помощью электрических насосов. Если у насосов нет резервной системы питания, вода не сможет идти по трубам. Это, в свою очередь, может привести к утечке сточных вод в окружающую среду, или затоплению в жилых помещениях. После отключения электричества подача воды может продолжаться некоторое время, или же ее сразу перекроют», – отмечают в SPEK. Эксперт организации Эсси Килью рекомендует: «Во время блэкаута воду из крана можно использовать как обычную питьевую. Отключение электричества не влияет на качество воды».

Специалисты внушают финнам, что воду во время отключения электричества можно использовать для мытья рук и приготовления еды. «Во время кратковременного отключения электроэнергии следует избегать чрезмерного использования воды, например, нельзя пользоваться душем», – советуют в SPEK. Там напоминают, что в доме должны быть запасы воды – из расчета 6-10 литров на человека. В хозяйстве также следует иметь чистые канистры. Они могут пригодиться для набора воды в специальных пунктах, которые должны организовать муниципалитеты в случае долгосрочных перебоев с водоснабжением.

«Терпеть назло России»

Из опроса, предпринятого властями в сентябре, выяснилось, что более половины жителей Финляндии обеспокоены ростом цен на электричество и энергоносители. Сильнее всего повышение цен тревожит малоимущих, владельцев частных домов, а также людей, использующих электрическое отопление.

Большинство участников опроса, впрочем, сообщили, что уже владеют необходимой информацией о всевозможных способах экономии электроэнергии. Многие также приняли за последние месяцы какие-то меры по экономии электричества. Наиболее популярными из таких мер признаны быстрое мытье в душе и сокращение использования электроприборов. В то же время многие опрошенные сомневаются в том, что эти действия смогут повлиять на глобальную картину.

Свежие новости точно не способствуют общественному спокойствию. Так, 14 декабря компания по управлению электросетями Fingrid выступила с предупреждением о том, что в ближайшие дни в стране может возникнуть риск дефицита электроэнергии. Представитель компании Йонне Яппинен пояснил, что ситуацию осложняют усилившиеся морозы и безветрие. В таких условиях потребность в отоплении повышается, а производство ветряной энергии снижается – поэтому Fingrid призывает граждан и дальше экономить электроэнергию.

По словам Яппинена, «без уже имеющихся усилий граждан по экономии электричества ситуация была бы намного сложнее». И наградой дисциплинированным финнам стало то, что Рождество они провели с электричеством. Впрочем, в Рождество используется меньше электроэнергии, чем обычно, так как во многих промышленных предприятиях наступает в связи с праздниками производственная пауза.

Правительство уже пообещало разным отраслям промышленности крупные субсидии. Но поддержки требуют и частные лица. Ранее правительство уже ввело три вида поддержки граждан: снизило НДС, а также ввело налоговые льготы и специальную субсидию для малоимущих. А 19 декабря премьер-министр Санна Марин сообщила, что правительство собирается ввести для финнов единовременную субсидию для оплаты счетов за электричество.

Второй вероятный способ поддержки – возможность гибкой оплаты счетов за электричество. Третий способ – введение потолка цен на электроэнергию (ранее социал-демократическая партия Финляндии, в рядах которой состоит Марин, предложила установить потолок цен на электроэнергию в 20 центов за киловатт-час), однако для этого потребуется время.

Детали всех форм субсидий пока остаются неизвестными, но, по словам Марин, в любом случае новые формы поддержки граждан обойдутся государству очень дорого. Средства предполагается получить, обложив дополнительным налогом энергетические компании. Государство, однако, получит эти налоговые поступления лишь в будущем – и теперь оппозиция в резких выражениях критикует правительство за то, что не оно смогло принять нужные решения вовремя.

Правительство советует финнам в процессе преодоления трудностей помнить – они ведь находятся на войне с «тоталитарной и агрессивной» Россией. Именно из-за Москвы, дескать, все беды. «Очевидно, что Россия намеренно шантажирует Финляндию и Европу поставками энергоносителей, пытаясь подорвать нашу единую поддержку Украины. Мы не прогнемся под давлением и шантажом», – заявила Санна Марин в своем рождественском поздравлении. Что ж, лично ей остаться без электричества явно не грозит…

Теги:

Евросоюз

,

Финляндия

,

Россия и Украина

,

экономический кризис

,

электроэнергия

—