Воздушную тревогу объявили в Киеве

Власти Киева сообщили о том, что в городе объявлена воздушная тревога.

Ранее в воскресенье воздушная тревога уже объявлялась по всей территории Украины, информирует РИА «Новости».

Напомним, звуки взрывов слышны в Киеве, сообщили ряд украинских СМИ.

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