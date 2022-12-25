Воздушную тревогу объявили в Киеве

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25.12.2022, 16:00, Новости дня
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Власти Киева сообщили о том, что в городе объявлена воздушная тревога.

Ранее в воскресенье воздушная тревога уже объявлялась по всей территории Украины, информирует РИА «Новости».

Напомним, звуки взрывов слышны в Киеве, сообщили ряд украинских СМИ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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