Воздушную тревогу объявили в Киеве
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Власти Киева сообщили о том, что в городе объявлена воздушная тревога.
Ранее в воскресенье воздушная тревога уже объявлялась по всей территории Украины, информирует РИА «Новости».
Напомним, звуки взрывов слышны в Киеве, сообщили ряд украинских СМИ.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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