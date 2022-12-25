 

Патриарх Кирилл поздравил папу Римского с Рождеством

25.12.2022, 16:00, Новости дня
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил главу Римско-Католической Церкви папу Франциска с праздником Рождества Христова.

«Поздравляю Вас с праздником Рождества Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Желаю Вам Его помощи в дальнейшем служении, а вверенной Вам пастве – мира и благоденствия», – говорится в поздравлении патриарха, опубликованном на сайте Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, передает РИА «Новости».

Ранее председатель Конференции католических епископов РФ (ККЕР) архиепископ Павел (Паоло) Пецци поздравил российских католиков с наступившим Рождеством Христовым и призвал их разделить мир и радость праздника с другими людьми.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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