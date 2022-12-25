Патриарх Кирилл поздравил папу Римского с Рождеством

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил главу Римско-Католической Церкви папу Франциска с праздником Рождества Христова.

«Поздравляю Вас с праздником Рождества Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Желаю Вам Его помощи в дальнейшем служении, а вверенной Вам пастве – мира и благоденствия», – говорится в поздравлении патриарха, опубликованном на сайте Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, передает РИА «Новости».

Ранее председатель Конференции католических епископов РФ (ККЕР) архиепископ Павел (Паоло) Пецци поздравил российских католиков с наступившим Рождеством Христовым и призвал их разделить мир и радость праздника с другими людьми.

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