 

В магазинах появились дешёвые яйца без желтков

25.12.2022, 15:33, Разное
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Посетители супермаркетов крупных розничных сетей в разных городах страны стали замечать необычнайно дешёвые куриные яйца – цена десятка составляет 50 рублей, что практически вдвое ниже стоимости продукции других птицефабрик. При этом яйца имеют размер С0 и приятный вид, их особенность заключается только в полном отсутствии желтков.

«Сначала покупатели жаловались, что товар некачественный, но после получения всех необходимых разъяснений именно эта продукция среди яиц стала наиболее востребованной», – рассказал администратор одного из магазинов.

Производителем уникального продукта стала птицефабрика из Орловской области, ставшая первооткрывателем в своей отрасли.

«Инфляция делала нашу продукцию всё дороже, и тут нашему инженеру-технологу пришла в голову отличная идея – не докладывать курам корм. В итоге они всё равно несли яйца, но без желтков, при этом белок оставался достаточно качественным. Так мы смогли удержать позиции на рынке и порадовать потребителя», – пояснил директор птицефабрики Ефим Станкевич.

По словам медиков, кроме фактора экономии, новые яйца выгодно отличаются от стандартных пониженным содержанием холестерина, что важно не только страдающим от атеросклероза, но и людям, заботящимся о здоровом питании для себя и своей семьи.

В будущем Орловская птицефабрика рассматривает возможность открыть пункты, где можно будет приобретать отдельно на развес белок и желток на разлив в пластиковой таре.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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