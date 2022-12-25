Развод в семье Пугачевой: глотавшая измены мужа Орбакайте взвыла на весь мир

На хрупкие плечи знаменитой блондинки выпала уйма проблем. Когда певица разменяла шестой десяток, меньше их не стало. За годы кропотливой работы и карьерного роста Кристина Орбакайте нажила бессердечных завистников.

Раньше дочь Аллы Пугачевой терпела замечания критиков и глотала измены, поскольку Владимир Пресняков ходил от нее налево к Наталье Подольской. Со временем жуткие проблемы личного характера постепенно сменились общественными — единичное предательство стало множественным. Теперь звезде приходится отбиваться от жуликов, которые наживаются на ее добром имени, обманывая народ.

Какая подлость! Злоумышленники в Сети учинили настоящий развод с целью обогащения, напрямую коснувшись семьи Примадонны. Кристина Орбакайте лично сообщила о махинациях аферистов. На страничке она оставила сообщение для подписчиков и призвала их быть внимательными

“От моего имени рассылают фейк с просьбой о помощи. У меня все хорошо, никому ничего не переводите”, — взвыла на весь мир поп-дива.

Чтобы хоть фанаты поверили, она вскоре добавила в различные соцсети снимок, сделанный возле новогодней елки. В кадр попала и ее дочь Клава. Кристина Орбакайте пыталась улыбаться в кадре, но искренности в улыбке явно не хватило. Возможно, артистка слишком перенервничала из-за того, что Алла Пугачева покинула Россию. При этом ходят слухи, что Примадонна на днях вернется.