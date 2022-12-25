 

Не принцесса, королевна! 5 способов избавиться от утренних отеков

25.12.2022, 15:25, Разное
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Многие из нас часто сталкиваются с ситуацией, когда “лишняя” чашка чая перед сном, или “лишняя” серия сериала приводила к тому, что лицо с утра похоже на подушку, а веки такие распухшие, будто бы мы всю ночь рыдали из-за Хатико. Да, несколько часов спустя этот эффект проходит, но можно ли избавиться от него быстрее?

Разумеется, да! Причем это не потребует ни много сил, ни времени.

Первым делом хорошенько потянитесь и руками разомните воротниковую зону: спазмированные мышцы шеи влияют на застой жидкостей. К слову, если Вы приучите себя всегда сохранять королевскую осанку, а телефон начнете поднимать на уровень лица, то постепенно отеки отступят.

Затем нужно разогнать лифму по организму: отличный повод включить любимый плейлист и попрыгать, помахать руками, сделать легкую растяжку. В завершение можно попружинить на носочках ног, слегка ударяясь пятками об пол – это упражнение советуют даже флебологи.

После этого – в душ, желательно чуть прохладный. Пройтись по всему телу мочалкой-рукавичкой, а затем насухо вытереться полотенцем. И заряд бодрости, и дополнительный лимфодренажный эффект. Оцените, когда пробежите мимо кофейни, забыв о том, что утро без кофе добрым не бывает. Еще как бывает!

Перед тем, как приступать к завтраку, выпейте стакан воды. Она запустит еще дремлющий метаболизм, заставит проснуться все системы Вашего организма, а значит быстрее избавит лицо от отеков. Вода может быть теплой или комнатной, с лимоном или без – ориентируйтесь лишь на свой вкус.

И последнее, но не по важности: нанесите утренний крем или маску для лица, либо воспользуйтесь патчами. Для максимального эффекта их нужно перед использованием подержать в холодильнике. Мешки и отеки как ветром сдует!

Желаем вам, чтобы ваши близкие почаще говорили вам фразу из любимой новогодней кинокартины “Морозко”: “Не принцесса, королевна!” Только, чтобы делали они без тени сарказма, а исключительно от чистого сердца.


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