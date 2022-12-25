 

5 лет и 12 попыток: Рудковская откровенно рассказала о суррогатном материнстве

25.12.2022, 14:45, Разное
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Яна Рудковская откровенно пояснила о том, как приняла решение о суррогатном материнстве. Как оказалось, до этого она 5 лет пыталась забеременеть, пройдя 12 попыток ЭКО.

Яна Рудковская стала новым гостем очередного выпуска «Секрета на миллион» на телеканале НТВ. В беседе с Лерой Кудрявцевой она откровенно рассказала, как решилась на суррогатное материнство. В попытках снова стать мамой продюсер прошла 12 процедур экстракорпорального оплодотворения, однако и это не помогло ей забеременеть. После 5 лет проведения ЭКО она с мужем Евгением Плющенко посчитали оптимальным обратиться к услугам по вынашиванию плода другой женщиной.

В начале следующего года Яне Рудковской исполнится уже 48 лет, однако и сейчас она не утратила желания подарить материнское тепло малышу. Второй ребенок в браке с Плющенко, сын Арсений, родился в сентябре 2020 года, на тот момент первенцу пары уже исполнилось семь лет. Александр родился практически, как подарок для продюсера, 6 января, в то время, как звездная мама празднует свой день рождения 2 января. Однако и после появления на свет второго мальчика, Рудковская с супругом мечтают об еще одном ребенке, девочке.

Во время беременности суррогатной матери продюсер Димы Билана не только поддерживала ее здоровье, но и еженедельно контролировала ее действия. При этом после рождения Арсения Яна Рудковская не чувствовала поначалу таких же сильных эмоций, как с первым ребенком. До этого она колола «лошадиные дозы» гормонов, однако все эти усилия не завершились успехом. После врачи посоветовали бизнес-леди отказаться от препаратов, чтобы не «насиловать» организм. При этом сначала Евгений Плющенко напрочь отказывался от суррогатного материнства. Тем более, что в РФ законодательство очень плохо подготовлено к такой услуге, ведь вынашивающая донорские клетки жительница совершенно легально может отказаться отдавать новорожденного.


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