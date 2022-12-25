 

Следующее в Мозамбик судно MV Greenwich остановилось в ЮАР из-за шторма

25.12.2022, 14:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Судно MV Greenwich с первой партией российских удобрений для Африки, следующее в Мозамбик, зашло в воскресенье в порт южноафриканского города Гкеберха (бывший Порт-Элизабет), сообщил представитель портовой службы контроля за движением судов.

По сообщению службы, судно прибыло утром 25 декабря для того, чтобы переждать штормовую погоду, которая установилась сейчас в Индийском океане у берегов ЮАР, MV Greenwich пробудет в Гкеберхе ближайшие семь дней, передает ТАСС.

29 ноября судно MV Greenwich под флагом Великобритании вышло из Нидерландов.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва намерена увеличить экспорт удобрений и наладить работу абсолютно со всеми партнерами в этой области.  

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.10.21 / По делу о смертельном избиении польской полицией 25-летнего украинца задержали восемь человек – прокуратура

24.12.20 / Трамп брызжет политическим ядом, словно Король Лир в ветшающем Twitter-королевстве

20.07.22 / Минобороны: Один из атаковавших Запорожскую АЭС дронов-камикадзе был сбит на подлете

03.08.20 / Вдова погибшего пилота отсудила у «Аэрофлота» почти 30 млн рублей

26.06.20 / Зеленского поразило наводнение на Украине

15.05.21 / Sun взвесила риски конфликта России, США и Китая без должного контроля над космическими вооружениями

23.09.21 / Начались российско-монгольские учения «Селенга-2021»

14.12.21 / Мэр Биробиджана подал в отставку

16.10.20 / Экс-адвоката Ефремова Эльмана Пашаева госпитализировали из-за проблем с дыханием

19.11.20 / Зеленский ожидает начала работы миссии МВФ в Киеве и следующего транша

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика