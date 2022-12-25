Следующее в Мозамбик судно MV Greenwich остановилось в ЮАР из-за шторма

Судно MV Greenwich с первой партией российских удобрений для Африки, следующее в Мозамбик, зашло в воскресенье в порт южноафриканского города Гкеберха (бывший Порт-Элизабет), сообщил представитель портовой службы контроля за движением судов.

По сообщению службы, судно прибыло утром 25 декабря для того, чтобы переждать штормовую погоду, которая установилась сейчас в Индийском океане у берегов ЮАР, MV Greenwich пробудет в Гкеберхе ближайшие семь дней, передает ТАСС.

29 ноября судно MV Greenwich под флагом Великобритании вышло из Нидерландов.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва намерена увеличить экспорт удобрений и наладить работу абсолютно со всеми партнерами в этой области.

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