Пригожин: Врачи дают хорошие прогнозы главе «Русского дома» в ЦАР
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Гендиректор «Русского дома» в Центральноафриканской республике (ЦАР) Дмитрий Сытый перенес очередную операцию, врачи дают хорошие прогнозы, сообщил бизнесмен Евгений Пригожин.
«Навестил Диму Сытого в больнице. Вчера перенес очередную операцию. Врачи дают хорошие прогнозы», – цитирует его слова группа его компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте», передает РИА «Новости».
Ранее в посольстве РФ в Банги сообщили, состояние главы Русского дома в Центрально-африканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого, пострадавшего в результате покушения, остается тяжелым, медики борются за его жизнь.
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