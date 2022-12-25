Пригожин: Врачи дают хорошие прогнозы главе «Русского дома» в ЦАР

Гендиректор «Русского дома» в Центральноафриканской республике (ЦАР) Дмитрий Сытый перенес очередную операцию, врачи дают хорошие прогнозы, сообщил бизнесмен Евгений Пригожин.

«Навестил Диму Сытого в больнице. Вчера перенес очередную операцию. Врачи дают хорошие прогнозы», – цитирует его слова группа его компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте», передает РИА «Новости».

Ранее в посольстве РФ в Банги сообщили, состояние главы Русского дома в Центрально-африканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого, пострадавшего в результате покушения, остается тяжелым, медики борются за его жизнь.

—