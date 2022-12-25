Представитель Кремля Песков: Алиев и Пашинян ожидаются в Петербурге, но трехсторонняя встреча не планируется

На неформальном саммите СНГ в Петербурге ожидается присутствие президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашинина, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

При этом он уточнил, что трехсторонняя встреча не запланирована, передает РИА «Новости».

Лидеры стран СНГ соберутся на неформальный саммит в Санкт-Петербурге в понедельник. Саммит запланирован на 26-27 декабря.

—