Представитель Кремля Песков: Алиев и Пашинян ожидаются в Петербурге, но трехсторонняя встреча не планируется
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
На неформальном саммите СНГ в Петербурге ожидается присутствие президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашинина, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
При этом он уточнил, что трехсторонняя встреча не запланирована, передает РИА «Новости».
Лидеры стран СНГ соберутся на неформальный саммит в Санкт-Петербурге в понедельник. Саммит запланирован на 26-27 декабря.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет