 

Представитель Кремля Песков: Алиев и Пашинян ожидаются в Петербурге, но трехсторонняя встреча не планируется

25.12.2022, 14:35, Новости дня
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На неформальном саммите СНГ в Петербурге ожидается присутствие президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашинина, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

При этом он уточнил, что трехсторонняя встреча не запланирована, передает РИА «Новости».

Лидеры стран СНГ соберутся на неформальный саммит в Санкт-Петербурге в понедельник. Саммит запланирован на 26-27 декабря.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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