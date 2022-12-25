 

Стала известна дата выхода нового сезона “Предпоследней инстанции” с Прилучным и Розановой в главных ролях

25.12.2022, 14:20, Разное
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Онлайн-кинотеатр Okko приготовил для своих зрителей настоящий подарок — в первый день нового года, 1 января, на платформе  состоится премьера второго сезона оригинального комедийного сериала «Предпоследняя инстанция». Режиссером-постановщиком продолжения фэнтэзи-комедии вновь выступила Ольга Акатьева (“Соври мне правду”, “Предпоследняя инстанция”, “Я читаю”).  В главных ролях  любимые актеры – Павел Прилучный и Ирина Розанова.

С момента событий первого сезона прошел год. Возглавляемое ныне Максимом (Павел Прилучный) Управление по распределению душ (УПРД) работает как часы: никаких сбоев и неучтенных душ. Но все в одночасье меняется, когда вдруг души начинают в обход УПРД отправляться в Ад, вместо Рая. Очевидно, что здесь не обошлось без Дьявола или его посредника, заключающего с людьми напрямую договоры о продажи души. Исправить ситуацию можно только одним способом – убедить человека, продавшего душу, отказаться от того, что получил от Дьявола, и разорвать договор. Чтобы помочь Максу в этой кризисной ситуации, к работе возвращается Валентина (Ирина Розанова), ведь посредник Дьявола никто иной, как возвращенный ею из Ада бывший муж Николай (Василий Кортуков).

Скажу честно, снимать второй сезон успешного сериала сложно: важно держать планку, продолжать удивлять зрителей, сохранив при этом все лучшее из первого сезона, – рассказывает. Ольга Акатьева, режиссер-постановщик сериала  “Предпоследняя инстанция”. —В этот раз вместе с блистательным трио Павел Прилучный/Ирина Розанова/Игорь Миркурбанов мы размышляем на тему, за что люди готовы продать душу дьяволу. Ну и, конечно, изюминка сериала – герои Николая Фоменко и Федора Добронравова. Я надеюсь, что “Предпоследняя инстанция. Новый сезон” станет хорошим новогодним подарком зрителям.

Во втором сезоне к своим ролям вернутся также Федор Добронравов,  Николай Фоменко, Ирина Чериченко, Дарья Мельникова, Павел Комаров, Екатерина Васильева, Денис Синявский, Яна Кошкина, Сергей Епишев и Мария Преснякова.  К уже полюбившимся зрителям героям присоединятся новые яркие персонажи в исполнении Равшаны Курковой, Юрия Шлыкова, Никиты Тарасова, Сергея Чиркова, Олега Василькова, Виктора Добронравова, Юрия Шлыкова, Елены Морозовой, Андрея Пынзару, Эрика Панича, Екатерины Коротковой, Ксении Чигиной, Алексея Вакулова, Зепюр Брутян-Прилучной, Виктории Соловьевой, Константина Мерзликина, Валерия Сторожика, Екатерины Рокотовой, Дмитрия Бедерина и др.


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