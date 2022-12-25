Der Spiegel – в Афганистане женщин отстранили от работы в НПО

Все женщины-сотрудницы афганских НПО отстранены от работы до особого распоряжения, пишет Der Spiegel, ссылаясь на решение Министерства экономики Афганистана. Сообщается, что причиной стало несоблюдение правил о ношении хиджаба: издание напоминает, что пришедший к власти в стране «Талибан» продолжает ограничивать женское население в правах.



AP

Министерство экономики Афганистана постановило до особого распоряжения отстранить всех женщин от работы в национальных и международных НПО, пишет Der Spiegel. В качестве причины было названо несоблюдение предписаний «Талибана» *, обязывающих женщин носить хиджабы.

В постановлении министерства отмечается, что если организации не будут соблюдать эти правила, то их лицензии будут отозваны, пишет Der Spiegel. При этом пока неясно, касаются ли эти правила организаций под эгидой ООН, активно работающих на территории Афганистана. По данным от одного местного источника, указание афганского Министерства экономики относится примерно к 180 местным и международным НПО, однако организации ООН в это число не входят.

Der Spiegel напоминает, что с момента своего прихода к власти в Афганистане в августе 2021 года «Талибан» сильно ограничил женщин в правах. В частности, многие женщины потеряли свои рабочие места. Несколько дней назад «Талибан» оперативным указом исключил всех женщин-студенток из афганских частных и государственных вузов. В минувшую субботу несколько десятков женщин протестовали в афганском городе Герат против своего исключения из университета. Издание сообщает, что талибы разогнали протест, применив водомёты и дубинки.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

