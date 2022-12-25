Пригожин рассказал о самочувствии пережившего покушение главы Русского дома Сытого

Пресс-служба компании “Конкорд” поделилась фотографиями, сделанными до и после визита бизнесмена. На первом снимке на тумбочке рядом с койкой больного стоят несколько бутылок воды и булочка. На втором кадре, сделанном уже после визита Пригожина, появились угощения, в частности, мандарины и сладости.

Также предприниматель позаботился о новогоднем настроении Сытого. Пострадавшему в теракте принесли небольшую елку и колпак Деда Мороза.

“Навестил Диму Сытого в больнице. Вчера перенес очередную операцию. Врачи дают хорошие прогнозы”, – заявил предприниматель.

Покушение на Сытого совершили утром 16 декабря. Ему через одну из почтовых служб поступила посылка, в которой находилось взрывное устройство.

Пригожин считает, что к теракту причастно Центральное разведывательное управление. Это преступление, по словам предпринимателя, стало звеном длинной цепочки правонарушений, которые происходили с подачи американской службы.