 

Цискаридзе пришибло смертью после инсульта

25.12.2022, 14:02, Разное
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Чужую беду танцовщик привык воспринимать чужую беду как свою собственную, а уж трагедии в жизни кумиров наверняка не раз глубоко ранили его душу. Николай Цискаридзе навсегда покорил сердца россиян как чувствительный интеллигентный гуру балета, который сделал рывок в сфере искусства.

По сей день мужчина глубоко почитает народного артиста России Леонида Филатова, который ушел из жизни в 2003 году вследствие череды неудач. Актер рано перенес инсульт, из-за этого ему пришлось оставить работу на сцене и уйти на телевидение, дабы создавать передачу о покойниках. Ведущий оплакивал судьбы мертвецов, перенес пересадку почки и подхватил двухстороннюю пневмонию. Умер совсем молодым — в 56 лет.

Недавно Николай Цискаридзе вспомнил биографию кумира, и его, как заново, пришибло этой смертью после инсульта. “Сама его жизнь, уверен, достойна хорошей экранизации”, — отозвался об усопшем танцовщик.

Николай Цискаридзе в телеграм-канале отметил, что Леонид Филатов достоин памяти и уважения, ведь его творчество не теряет актуальности. Поклонники разделили это мнение и оставили трогательные комментарии.

“Он из тех немногих, кого нельзя заменить или забыть”, “Великий актер! Талантливый поэт! Человек совести и чести! Светлая Память!” — поддержали в личном блоге Николая Цискаридзе.


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