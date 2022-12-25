Комиссия ГД по борьбе с фальсификацией истории запретила отрицать подвиг 28 панфиловцев

Госдума приняла законопроект, внесённый комиссией по борьбе с фальсификацией истории, который уточняет, как именно необходимо трактовать историю XX века, чтобы это не считалось дискредитацией или «заведомо ложной интерпретацией».

Над документом, занимающим более чем 160 страниц, депутаты и историки работали более двух лет. Согласно ему, к примеру, нельзя больше считать вымыслом подвиг 28 панфиловцев. Расскекреченный в 1989 году доклад Главной военной прокуратуры СССР от 1948 года, в котором эта история была признана литературным вымыслом, отныне повторно засекречен и внесён в реестр экстремистских материалов.

Преподавателям истории в школах и вузах, а также частным лицам при совершении публичных высказываний (в том числе с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») отныне рекомендовано не указывать и не упоминать даты смерти советских политиков, учёных, писателей и иных известных деятелей, работавших в первой половине 20 века – исследование показало, что большинство из них скончались по разным причинам в 1937-1940 годах. Это совпадение служит плодородной почвой для досужих рассуждений и вредных домыслов, считают в Госдуме.

Невыполнение рекомендаций повлечёт за собой уголовное преследование по уже имеющимся статьям о фальсификации истории или «распространении клеветнических вымыслов и некорректных трактовок, касающихся облика нынешнего или исторического общественно-политического строя российского государства».

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