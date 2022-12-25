Житель Новороссийска срубил и выбросил ель односельчанина

Необычный инцидент произошел в поселке Новороссийске в Краснодарском крае. Местный житель срубил и выбросил голубую ель односельчанина.

Представители пресс-службы краевого МВД Краснодарского края рассказали о необычном ЧП. В поселке Новороссийск местный житель в преддверии Нового года спилил ножовкой голубую ель на территории двора своего односельчанина. При этом целью хищения дерева не было использование его в качестве праздничного украшения.

В правоохранительные органы обратился мужчина, который несколько лет назад посадил возле своего дома несколько голубых елей. Однако кто-то украл одно из деревьев, ущерб от кражи хозяин оценил в 14 тысяч рублей. Полицейские по оставшимся на снегу следам быстро вычислили похитителя. Подозреваемым в совершении преступления оказался 33-летний житель поселка Новороссийск, испортивший новогоднее настроение своему односельчанину.

При этом самым странным в его поступке оказалось то, что житель не отнес хвойное дерево домой, чтобы украсить на праздники. По какой-то причине похититель просто выбросил голубую ель на свалку. Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, после чего станет ясной мотивация таких действий злоумышленника. Пока против жителя Новороссийска возбуждено уголовное дело по 158 статье Уголовного Кодекса РФ, часть 2 квалифицирует содеянное, как кражу. За вменяемое преступление похитителю елки грозит реальный срок лишения свободы до пяти лет.