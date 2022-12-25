Илон Маск советует из-за риска «массовой паники» на фондовом рынке «держать порох сухим»

Илон Маск прокомментировал вероятность «массовой паники» на фондовой бирже. Предприниматель и один из богатейших людей мира советует «держать порох сухим.

В преддверии окончания года и итоговых торгов на финансовых биржах многие эксперты предполагают «массовую панику». Боясь потерять средства, держатели акций могут поспешить продать или приобрести ценные бумаги, что, возможно, будет ошибкой. Влиятельный бизнесмен Илон Маск высказал свое мнение относительно ситуации на рынке инвестиций. Основатель компаний Tesla и SpaceX советует «держать порох сухим».

Накануне авторитетное издание Bloomberg порекомендовало поскорее постараться избавиться от долго по ценным бумагам. Именно этот совет может спровоцировать настоящий хаос и коллективную панику, предполагают специалисты сферы инвестиций. Илон Маск уверен, что сейчас необходимо сократить маржинальные задолженности на фондовой бирже.

Стоит отметить, что сейчас определенные трудности испытывает и компания Twitter, которую американский бизнесмен-новатор приобрел в этом году за $44 миллиарда. При этом уже сейчас у соцсети насчитывается долг суммой в порядка 13 миллиардов долларов США. Банки, которым должен Илон Маск, предлагают часть этих средств заменить предельными кредитами с гарантиями акций Tesla. Следует отметить, что ранее предприниматель продал ценные бумаги данной корпорации на 40 миллиардов. Из-за этого их стоимость опустилась до минимальной за два года.

Инвесторы не склонны к оптимистичной картине относительно производства электрокаров. Илон Маск, по их мнению, слишком отстранился от этого вида деятельности, полностью переключившись на соцсеть Twitter. Два дня назад стоимость акций Tesla снизилась на 9 процентов, причиной этого стали скидки в 7,5 тысяч долларов на сразу две модели, Model 3 и Model Y. В результате Маск решил ввести двухлетнее ограничение реализации машин.