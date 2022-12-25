 

Илон Маск советует из-за риска «массовой паники» на фондовом рынке «держать порох сухим»

25.12.2022, 13:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Илон Маск прокомментировал вероятность «массовой паники» на фондовой бирже. Предприниматель и один из богатейших людей мира советует «держать порох сухим.

В преддверии окончания года и итоговых торгов на финансовых биржах многие эксперты предполагают «массовую панику». Боясь потерять средства, держатели акций могут поспешить продать или приобрести ценные бумаги, что, возможно, будет ошибкой. Влиятельный бизнесмен Илон Маск высказал свое мнение относительно ситуации на рынке инвестиций. Основатель компаний Tesla и SpaceX советует «держать порох сухим».

Накануне авторитетное издание Bloomberg порекомендовало поскорее постараться избавиться от долго по ценным бумагам. Именно этот совет может спровоцировать настоящий хаос и коллективную панику, предполагают специалисты сферы инвестиций. Илон Маск уверен, что сейчас необходимо сократить маржинальные задолженности на фондовой бирже.

Стоит отметить, что сейчас определенные трудности испытывает и компания Twitter, которую американский бизнесмен-новатор приобрел в этом году за $44 миллиарда. При этом уже сейчас у соцсети насчитывается долг суммой в порядка 13 миллиардов долларов США. Банки, которым должен Илон Маск, предлагают часть этих средств заменить предельными кредитами с гарантиями акций Tesla. Следует отметить, что ранее предприниматель продал ценные бумаги данной корпорации на 40 миллиардов. Из-за этого их стоимость опустилась до минимальной за два года.

Инвесторы не склонны к оптимистичной картине относительно производства электрокаров. Илон Маск, по их мнению, слишком отстранился от этого вида деятельности, полностью переключившись на соцсеть Twitter. Два дня назад стоимость акций Tesla снизилась на 9 процентов, причиной этого стали скидки в 7,5 тысяч долларов на сразу две модели, Model 3 и Model Y. В результате Маск решил ввести двухлетнее ограничение реализации машин.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06.21 / Карди Би во второй раз станет мамой

15.07.22 / В США держат инопланетян в плену и крадут их технологии

11.06.22 / Как уложить волосы в жару, чтобы не потела шея: стильные и модные прически на лето

09.05.21 / Германия вышлет 76 российских дипломатов из-за проведения парада Победы

08.06.22 / Мода в помощь: какие трендовые наряды 2022 года помогут замаскировать живот

09.01.22 / “Будут сотни тысяч”: вирусолог Альштейн предрек рекордную заболеваемость ковидом в России из-за “омикрона”

10.09.22 / Мнение: Традиции и границы

08.02.21 / На съемках сериала «Острые козырьки» встретили собаку-призрака

20.09.20 / Лукашенко запретил белорусам моложе 35 лет выезжать за границу

01.12.22 / Дочь Пола Уокера опубликовала редкую фотографию с покойным отцом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика