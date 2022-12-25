 

Мнение: В связи с резкими колебаниями курса рубля

25.12.2022, 13:18, Разное
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Блин, а ведь какая хорошая песня! Я лично знаю автора, он, можно сказать, мой старый приятель, “…и схватки, где вместе рубились они”. Но публикую не поэтому – наоборот, был преисполнен скепсиса, когда решил “ознакомиться с творчеством” – скорее для отмазки, мол, “слушал и всё понял”, можно забыть.

Но – нет! Реально человек на коленке выучился делать – практически с нуля – классные вещи.

Кому интересно, у него свой тг-канал – https://t.me/perezhitok

Источник: Размышления вольного социолога


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