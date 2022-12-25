 

В Кремле назвали абсурдной обеспокоенность Германии визитом Путина в Минск

25.12.2022, 13:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Кремле назвали абсурдной обеспокоенность Германии визитом президента РФ Владимира Путина в Минск, заявив, что двусторонние контакты осуществляются во имя взаимной выгоды, а не против кого-либо.

«Совершенно абсурдная обеспокоенность, потому что контакты ближайших союзников, коими являются Россия и Белоруссия, не должны никого беспокоить… Они осуществляются не против кого-то, а во имя взаимной выгоды, во имя взаимной заинтересованности», – передает РИА «Новости» слова Пескова в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Ранее пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер заявила, что, предоставив поддержку РФ и позволив использовать свою территорию для размещения российских сил, Белоруссия сделала возможным проведение специальной военной операции на Украине.

В свою очередь представитель Госдепа Нед Прайс назвал «верхом иронии» заявление Владимира Путина о незаинтересованности РФ в поглощении каких-либо стран. В российском посольстве в Вашингтоне назвали это откровенным вмешательством во внутренние дела Союзного государства. В дипведомстве подчеркнули, что эти события вызвали раздражение в США, которые продолжают стремиться изолировать Россию и Белоруссию на международной арене.

Напомним, в понедельник состоялся визит президента РФ Владимира Путина в Минск, в ходе которого он встретился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Путин заявил, что «у России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.10.20 / Компания главы НКРЭКУ Тарасюка получила от государства 132,5 млн грн – временная следственная комиссия ВР

10.01.22 / Путин разъяснил сроки пребывания сил ОДКБ в Казахстане

29.09.20 / Прекращено действие соглашения РФ и Украины о торгпредствах

04.08.21 / Рубль на открытии торгов укрепился к доллару и подешевел к евро

09.05.21 / Роспотребнадзор приступил к изучению пищевых добавок с диоксидом титана

01.02.21 / Российская сельхозтехника побила рекорд продаж в Европу

18.04.22 / На застрелившего спасателя пенсионера завели новое дело

01.07.20 / WSJ: АНБ выразило особое мнение об информации о предполагаемых российских выплатах Талибану

03.01.21 / Госпитализированный с коронавирусом Грачевский рассказал о самочувствии

05.10.20 / Армения заявила об обстреле Степанакерта из «Смерча» и «Полонеза»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика