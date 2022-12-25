Милота дня: Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились праздничным рисунком принца Джорджа

И это не может не радовать его родителей. Несколько минут назад Кейт и Уильям поделились в своем аккаунте новым рисунком 9-летнего принца Джорджа. Заснеженный олень с сугробом на носу и снегирями стал официальной открыткой королевской семьи, которой Кейт и Уильям поздравили британских подданных с наступившим католическим Рождеством.

Меж тем, в рождественскую ночь в эфире показали большой рождественский концерт “Вместе на Рождество”, организатором которого второй год подряд выступила 40-летняя принцесса Уэльская. На службе, которая прошла в Вестминстерском аббатстве еще 15 декабря, к ней присоединились около 1,8 тыс. человек, включая короля Карла III и королеву-консорт Камиллу.

Отметим, что на самом концерте Кейт и Уильям были вместе с двумя детьми — 9-летним принцем Джорджем и 7-летней принцессой Шарлоттой. Младшего принца Луи родители оставили дома в Кенсингтонском дворце. На мероприятии Кейт и Шарлотта появились в идентичных образах бордового цвета. А Джордж напоминал мини-копию своего отца.