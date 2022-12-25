 

Чтобы духу ее здесь не было: в “Современнике” варварски разорили кабинет умершей Волчек

25.12.2022, 12:35, Разное
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23 декабря 2019 года Галина Волчек была госпитализирована в Боткинскую больницу с бронхитом и пневмонией. А через три дня там же, от отека легких и мозга, она скончалась. 29 декабря в “Современнике” состоялась гражданская панихида. И на этом страница истории, связанная с Галиной Борисовной, была закрыта.

Евгения Кузнецова долгие годы работала в литературной части “Современника”, была правой рукой Галины Волчек. И сегодня рассказа про то, что случилось в некогда легендарном театре после ухода худрука из жизни.

“Кабинет Галины Волчек был варварски разорен на сороковой день, – рассказала Кузнецова. – Но вопрос не в этом. С тех пор случилось так много “интересного” в нашей жизни, что неуважение к памяти кажется чуть ли не забавой”.

Рассказала Кузнецова и про то, как актеры за глаза звали Галину Борисовну: “Гэбэшка – одно из имен для внутреннего пользования”.

В день рождения Волчек – 26 декабря ей исполнилось бы 89 лет – Евгения Кузнецова на свой станице в социальной сети справедливо заметила: “Волчек ушла в канун пандемии и в своей земной жизни не увидела всего, что случилось после. Наверное, ее ангел-хранитель решил, что ей так будет лучше”.


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