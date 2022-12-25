 

“Вопрос справедливости”: Володин призвал ввести повышенную налоговую ставку для покинувших Россию

25.12.2022, 12:35, Разное
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Володин выступил против предоставления льгот покинувшим страну россиянам, чтобы они вернулись обратно. По его словам, подавляющая часть общества не поддерживает поступок этих граждан и считает их предателями.

Спикер напомнил, что уехавшие продолжают работать в российских компаниях на удаленке. Кроме того, они пользуются всеми льготами, которые предоставляет отечественное законодательство, отметил политик.

“Правильно преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Так будет справедливо”, – написал Володин в своем телеграм-канале.

Ранее председатель Госдумы заявил, что уехавшие из России в дальнейшем осознают свою ошибку, но будет поздно. Он призвал уделять внимание тем, кто переехал в нашу страну и считает ее своим домом.

Также политик высказывался о покинувших Россию бизнесменах. Он напомнил о словах президента Владимира Путина, который неоднократно предупреждал предпринимателей о возможных проблемах с их активами на Западе.


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