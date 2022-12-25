“Вопрос справедливости”: Володин призвал ввести повышенную налоговую ставку для покинувших Россию

Володин выступил против предоставления льгот покинувшим страну россиянам, чтобы они вернулись обратно. По его словам, подавляющая часть общества не поддерживает поступок этих граждан и считает их предателями.

Спикер напомнил, что уехавшие продолжают работать в российских компаниях на удаленке. Кроме того, они пользуются всеми льготами, которые предоставляет отечественное законодательство, отметил политик.

“Правильно преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Так будет справедливо”, – написал Володин в своем телеграм-канале.

Ранее председатель Госдумы заявил, что уехавшие из России в дальнейшем осознают свою ошибку, но будет поздно. Он призвал уделять внимание тем, кто переехал в нашу страну и считает ее своим домом.

Также политик высказывался о покинувших Россию бизнесменах. Он напомнил о словах президента Владимира Путина, который неоднократно предупреждал предпринимателей о возможных проблемах с их активами на Западе.