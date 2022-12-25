Мнение: Три причины, по которым игры забрасывают сразу после покупки

У поколения 40+ есть те же проблемы с компьютерными играми, которые наблюдаются у поколения 70+ со смартфонами. Каждому пенсионеру пригодились бы и ролики с ЮТуба, выведенные на большой экран, и сайты по садо-огородо, и чаты в мессенджерах, и много чего ещё. Однако многие представители старшего поколения учиться отказываются наотрез — или ходят с кнопочными бабушкофонами, или используют смартфон исключительно для звонков.

Пример банкоматов и микроволновок убедительно доказывает, что дело тут в естественном отвращении ко всякого рода учёбе, которое с годами развивается у большинства людей. Чтобы усвоить, как работает банкомат, надо сделать над собой волевое усилие, послушать в течение двух минут банковского клерка. Для многих это уже чересчур: им проще дойти до почты, чтобы получить там пенсию привычным способом, из окна.

С компьютерными играми ситуация ещё хуже, так как хорошие игры обычно сложны, за две минуты в них не разобраться. Даже сделанные под массового потребителя игры типа ГТА, которые, казалось бы, переносят игрока сразу в гущу событий, требуют начальной подготовки: надо уметь бегать при помощи WASD, надо уметь целиться и стрелять мышкой, надо уметь управлять автомобилем, причём достаточно шустро, чтобы отрываться от преследования полицейских. Неподготовленному человеку, который до этого играл только в тетрис и в «три в ряд», от таких испытаний становится мучительно непонятно, из-за чего у него возникает непреодолимое желание махнуть на игру рукой: открыть банку пива и засесть перед телевизором, смотреть привычный футбол.

С продвинутыми играми дела обстоят ещё хуже. Даже если не брать в расчёт экстремальные примеры типа Дворф Фортресс, мы обнаружим, что в старой доброй Доте 120 героев, у каждого из которых по 4-5 уникальных способностей. Чтобы играть в Доту на уровне крепкого новичка, все эти 500-600 способностей надо выучить, так как если вы не знаете, что у Лиона есть палец, а у Энигмы — чёрная дыра, товарищи по команде будут вами недовольны. Также начинающему игроку надо хорошо разбираться в богатой номенклатуре предметов и хотя бы примерно представлять, что где находится на карте. На усвоение базового материала обычно уходит примерно 100 часов игры.

Детям и подросткам легко — ими движет горячий животный интерес, который позволяет получать удовольствие даже от непонятной на первых порах игры. Постепенно интерес к новой игре спадает, но одновременно с этим они осваивают механики, после чего игра открывается с новых сторон.

Опытным игрокам тоже легко, так как они начинают не с нуля — имея сотни пройденных игр в анамнезе, они уже заранее понимают, что в новой игре надо делать, и чего хотят от них разработчики.

Наконец, в удовлетворительном положении оказываются люди интеллектуальных профессий, привыкшие постоянно учиться, каждый день напрягать мозги. Так как компьютерные игры всё же сделаны для нашего с вами развлечения, хотя бы отчасти, освоить их проще, нежели какую-нибудь косноязычную инструкцию к новому лабораторному оборудованию. Кстати, программистам несуразно много платят в том числе и за то, что они готовы постоянно учиться. Большая часть взрослых предпочтёт таскать мешки с зерном или фасовать пакетики с орехами, лишь бы только спасти свою голову от дополнительной нагрузки.

Так вот, возвращаясь к играм. Возрастной новичок, который не имеет большого игрового опыта, попадает в ловушку. С одной стороны, чтобы играть в нормальные игры, ему надо учиться — вот как если бы он учился читать на китайском или сводить бухгалтерский баланс. То есть ему надо заварить кофе, сесть перед монитором, нахмурить брови и начать серьёзно вникать в происходящее — делая пометки в блокноте и периодически листая руководство, чтобы разобраться в механиках.

С другой стороны, возрастной новичок имеет наивное убеждение, будто игра обязана приносить ему удовольствие немедленно. Через пару минут после запуска новой игры ему становится нестерпимо скучно, и он давит на кнопку «Выход», чтобы не страдать, пытаясь разобраться в происходящем. Далее следует классическое: «Это очень тупая игра, я в ней ничего не понял».

Полагаю, в сложившейся ситуации виновны как минимум три стороны.

1. Разработчики ленятся делать нормальные обучающие курсы по своим играм, ограничиваясь куцыми бесполезными туториалами. Полагаю, хорошей практикой было бы вместе с выходом игры выкладывать в свободный доступ нормальные обучающие курсы, приглашая для их съёмок профессиональных педагогов, и выдавая сдавшим экзамены полноценные сертификаты.

Попробуйте найти что-нибудь подобное на Юдеми или на Курсере. Как программировать игры, как рисовать трёхмерных персонажей, как работать с популярными движками — пожалуйста, сколько угодно. Как играть в игры? Нет. Даже в голову такая мысль разработчикам ещё не пришла.

2. Сообщества не создают инфраструктуры для обучения играм. Если я захочу научиться рисовать или играть на баяне, я немедленно найду в Петербурге репетитора, который приедет ко мне в гости, чтобы всё объяснить. Если я захочу разобраться в механиках четвёртого Утюга, такой возможности у меня не будет. Пообщаться на форуме — да. Попросить кого-нибудь сесть рядом и научить основам — нет.

Представьте, что вы учитесь играть на баяне, но всё, что у вас есть — это присланный по почте баян и форум в интернете, где можно спросить, как взять слева аккорд Ля минор. Слабая замена нормальному учителю, я полагаю. В киберспорте инфраструктура тренеров существует — в той же Доте, например. А вот найти тренера для одиночных игр — задача пока что весьма нетривиальная. Разве что договориться с кем-то в частном порядке, но это, сами понимаете, тот ещё квест.

3. Наконец, как я указал уже выше, сами игроки не считают нужным учиться — они хотят вот прямо сесть и немедленно начать играть.

Для многих игр это действительно работает — разница между Фаллаутом и Ведьмаком не так велика, чтобы сложно было перейти с одного на другой или наоборот. Однако если у начинающего игрока недостаточно опыта в аналогичных играх, или если речь идёт об игре с особенно сложными механиками, то по лестнице обучения придётся карабкаться с напряжением всех сил. Чтобы преодолеть высокие ступеньки, игроку понадобятся или пробивное ослиное упрямство, которым могут похвастаться немногие, или трезвые ожидания от игры, то есть готовность потратить хотя бы первые пару часов именно на учёбу, а не на удовольствия.