 

Помог Виктюк: Алексей Ягудин рассказал о пережитом в Благовещенске ужасе

25.12.2022, 11:57, Разное
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На одном из каналов на YouTube вышло новое интервью с Алексеем Ягудиным. Знаменитый фигурист пояснил об ужасе, пережитом им в Благовещенске, и том, как ему помог Виктюк.

В беседе с Алексеем Ягудиным ведущая одного из YouTube-каналов затронула тему страхов селебрити. Знаменитый фигурист пояснил ей о пережитом ужасе во время выступлений в Благовещенске. Настоящий провал случился с ним боле десяти лет назад, в ходе проведения фестиваля театра и кино. Несмотря на то, что Алексей Ягудин спортсмен, на мероприятии он предстал в амплуа артиста. В постановке фигурист играл роль сына депутата Госдумы, по сценарию, он потерялся и разыскивал родителей. Встретившись с военнослужащим, он перепутал его с отцом и прижался к нему. Далее олимпийский чемпион должен был сказать «Папа, дорогой папа», однако из-за волнения перепутал слова.

Вместо упоминания отца Ягудин произнес «дорогая мама», и только потом осознал весь ужас ситуации. Мужчина, который воплотил образ солдата прошептал ему «Какая же …мама?», сопроводив фразу нецензурным словом и ушел. Фигурист же в испуге остался стоять на месте, понимая, что провалил роль. При этом спектакль проходил в рамках конкурсной программы, и его оценивали профессиональное жюри, которое возглавлял легендарный Роман Виктюк.

Вернувшись в гримерку Алексей Ягудин опасался, что его просто разорвут на части. Однако именно нестандартный подход театрального мэтра спас ситуацию. Виктюк предложил не менять текст постановки, а продолжать играть и далее по сценарию, не обращая внимание на инцидент. По его словам, пол зала все равно не слушает, и не заметило несоответствия. Следуя наставлению главного судьи конкурса, команда доиграла спектакль без каких-либо проблем. Однако пережитый на сцене в Благовещенске ужас фигурист помнит до сих пор.


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