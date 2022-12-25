 

Нейросеть смоделировала внешний вид изобретенного в СССР iPhone

25.12.2022, 11:57, Разное
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Нейросеть смоделировала, как бы мог выглядеть iPhone, если бы он был изобретен не в США, а в СССР. Устройства с тумблерами, колесиками и кнопками оказались похожи на радио и телефон бывшего конкурента Apple.

Использование нейросетей сейчас стало все более распространенным, с их помощью можно смоделировать как визуальные образы, так и звуковые, что помогает рисовать, проектировать и писать музыку. Энтузиаст из РФ предположил, как бы мог выглядеть iPhone, если бы его изобрели в СССР. В работе ему помогла одна из существующих нейросетей, название которой автор не называет. Внешний вид советского «айфона» опубликован на авторском канале «Нейросеть for Fun» в одном из мессенджеров.

От реального iPhone устройство, сгенерированное нейросетью, отличается своим весом и внушительными габаритами. Искусственный интеллект использовал при создании визуализации те технологии, которые были доступны на территории Советского Союза в 1980-е годы. Поэтому аппарат получился не только увесистым, но и с «идеологической» прошивкой, использующей в качестве заставок портреты вождей и символики Коммунистической партии. При этом дисплей «яблочного» гаджета из прошлого уже цветной, однако вместо привычного сейчас сенсорного управления, устройство оснащено реальными кнопками, тумблерами и колесом для прокрутки.

Как шутливо прокомментировал свою работу автор изображений, такими iPhone в Советском Союзе обладали только члены ЦК, единственным их абонентом был Генсек ЦК КПСС Брежнев. Стоит отметить, что один из вариантов смартфона от Apple в исполнении инженеров из СССР нейросеть увидела похожим на мобильные телефоны от компании Sony Ericsson, популярные в 1990-2000-е годы. Другая модификация оказалась выполнена в стиле радиоприемника времен существования Союза.


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