Мнение: Без айтишников

Маленький штришок российской действительности. Был в Центре (Москвы), решил заглянуть на Почтамт, что возле м.Тургеневская – прикупить там больших конвертов для книг (читатели все еще заказывают по почте мою «Эмпатию» с автографом, а на ближайших к дому почтах нормальных конвертов А4 не найти в последний месяц – пропали).

Зашел – и не зря! Там конверты нашлись, ура. Взял пяток, встал к кассе. Еще порадовался – очередь маленькая, всего два человека передо мной. Пробью свои конверты – и домой, минута времени.

Но не тут-то было. Первая покупательница уже заканчивала, когда я подошел, а вот вторая, стоявшая прямо передо мной бабуля купила какие-то школьные принадлежности и пачку разных школьных тетрадей (да-да, теперь везде на почте сделали продажу не только конвертов и открыток, но и всякой всячины).

Кассирша – довольно молодая замотавшаяся женщина – начала товар пробивать. Тут и выяснилась засада: пробивала она крайне МЕДЛЕННО. Буквально, как в замедленном кино: берет одну тетрадку, подносит к ней считыватель, раздается писк – и после этого она примерно минуту (!) ждет, пока перед ней на дисплее кассового аппарата высветится информация, что считывание произошло. Ей-богу, как в итальянской забастовке! Потом тетрадку откладывает, берет другую, с ней те же манипуляции – и опять минуту ждем. А тетрадей была дюжина! Все причем в одну цену – 19 рублей. Но разные – часть по биологии, часть по математике, часть по географии.

Я не выдержал, говорю:

– Уж лучше б вы на счетах считали!

А бедная кассирша даже не стала огрызаться, а только печально сказала:

– Ой, да что ж я могу сделать – это нам новую программу поставили. Думаете, а мне хочется от вас целыми днями ваш сарказм выслушивать?! Айтишники все уехали, а мы, извините, в этих программах не разбираемся!

И далее – грустная история, как им в самом деле заменили программу в кассовых аппаратах, «чтоб лучше работала», и вот уже неделю продолжается жуть, каждая единица покупки обрабатывается с невероятными паузами, а ускорить процесс никак невозможно.

Кассирша в своем траурном ритме наконец пробила последнюю тетрадь (все 12 по цене 19 р.), все встрепенулись – но кассир сказала – рано радуетесь, теперь ОНО еще складывать будет введенные цифры, подождите. Хитрый народный прибор и впрямь «продумал» еще примерно минуту, но 12 цифр-таки сложил, чек выбил. Тут и мой черед подошел.

В принципе, история простая, ничего особенного – меня впечатлило лишь само место действия: как-никак, это был именно Центральный Почтамт в Москве, самое главное почтовое здание для всей 1/9 части суши, символ, исторический памятник… НО – и это не помогло. Всё деградирует какими-то прямо стахановскими темпами.