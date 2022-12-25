Оперштаб отчитался, что в России за минувшие сутки госпитализированы 624 человека с COVID

За последние сутки в РФ госпитализировали 624 человека с коронавирусной инфекцией, это на 43,7% меньше по сравнению с 24 декабря, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.

Выписаны в связи с выздоровлением 6 176 человек, на 22,8% меньше по сравнению с 24 декабря. «Выявлены 6 595 новых случаев COVID. Подтверждено 52 летальных исхода», – сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Накануне в РФ были госпитализированы 1,1 тыс. человек, это на 7% меньше, чем 23 декабря.

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