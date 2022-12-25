 

МИД Китая: Отношения Пекина и Москвы крепки, как монолит

25.12.2022, 11:48, Новости дня
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Китайско-российские отношения крепкие, как монолит, и не меняются под воздействием неустойчивой международной конъюнктуры, сообщил министр иностранных дел Китая Ван И.

По его словам, отношения, поддерживаемые между КНР и Россией, тверды, как монолит, не подвержены вмешательству и провокациям, им не страшны крупные изменения конъюнктуры, передает ТАСС.

Ван И уточнил, что сотрудничество Пекина и Москвы не антагонистично и не нацелено на какую-либо третью сторону, а Китай и Россия твердо выступают против гегемонии и против новой холодной войны.

Ван И отметил, что Китай и Россия активно продвигают двустороннее сотрудничество, учитывающее взаимные стратегические интересы и опирающееся на обоюдное доверие.

Министр также указал на расширение взаиморасчетов в национальных валютах при осуществлении торговли между КНР и Россией, указав на важность крупных двусторонних проектов, реализуемых совместными усилиями. 

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил полезность российско-китайских переговоров во время его поездки в Пекин. По его словам, актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая вопросы экономики, промышленной кооперации и международной проблематики, оказались «весьма полезными».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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